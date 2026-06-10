El fervor por el mundial de fútbol se ha trasladado en la adquisición del álbum y de las figuritas del torneo deportivo más importante entre las selecciones. Esta emoción también se refleja en la búsqueda de coleccionables de mundiales anteriores.
El fervor por el mundial de fútbol se ha trasladado en la adquisición del álbum y de las figuritas del torneo deportivo más importante entre las selecciones. Esta emoción también se refleja en la búsqueda de coleccionables de mundiales anteriores.
Cabe recordar que Panini tiene la licencia de publicación de los álbumes desde el mundial de México 1970.
Asimismo, para el álbum y las figuritas del mundial de Italia 1990, los precios varían entre los S/90 y los S/120. En el caso de la reedición del mundial de Estados Unidos 1994, el precio puede llegar a los S/90.
A su vez, la reedición del álbum de Francia 1998 llega a costar entre S/90 y S/499.
Los álbumes y set de figuritas del mundial de Corea-Japón 2002 y el de Alemania 2006 pueden costar alrededor de S/180; el de Sudáfrica 2010, S/200; y el de Brasil 2014, entre S/125 y S/450.
Para el caso de Rusia 2018, histórico por ser el Mundial en el que Perú clasificó luego de 36 años de sequía, el precio del álbum y el set de stickers oscila entre los S/250 y los S/380. Mientras que el coleccionable de Catar 2022 puede costar entre S/250 y S/450.