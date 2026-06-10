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Resumen

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La selección peruana en el álbum Panini de México 70, Argentina 78 y España 82 (FOTOS)
La selección peruana en el álbum Panini de México 70, Argentina 78 y España 82 (FOTOS)
Por Christian Silva

El fervor por el mundial de fútbol se ha trasladado en la adquisición del álbum y de las figuritas del torneo deportivo más importante entre las selecciones. Esta emoción también se refleja en la búsqueda de coleccionables de mundiales anteriores.