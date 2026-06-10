El fervor por el mundial de fútbol se ha trasladado en la adquisición del álbum y de las figuritas del torneo deportivo más importante entre las selecciones. Esta emoción también se refleja en la búsqueda de coleccionables de mundiales anteriores.

Cabe recordar que Panini tiene la licencia de publicación de los álbumes desde el mundial de México 1970.

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Esta licencia estará hasta el torneo del 2030 y a partir del 2031 regirá el acuerdo entre FIFA y la estadounidense Fanatics para coleccionables digitales y físicos, incluyendo cartas y cromos.

¿Cuánto cuestan los álbumes de mundiales del ayer?

Llenar el álbum de la edición actual del mundial, como ha señalado este Diario, puede llegar a costar entre S/3.360 y S/4.200.

Para los álbumes de los mundiales anteriores, los costos varían, debido a que se venden reimpresiones, álbumes completados por coleccionadores, entre otros.

Es así que, por ejemplo, en Mercado Libre, el álbum del histórico México 1970 y las figuritas para llenarlo asciende hasta S/490.

En tiendas de reediciones y de coleccionables, este álbum cuesta hasta S/220.

Portada del álbum del Mundial México 1970 | Foto: Panini

De la misma forma, en el caso del álbum de Alemania 1974 y de Argentina 1978, el coleccionable junto con el set de figuritas puede costar, también, S/220.

Para el de España 1982, el rango de precios oscila entre los S/80 y los S/360. Para el de México 1986, los precios van desde los S/80 hasta los S/180.

Asimismo, para el álbum y las figuritas del mundial de Italia 1990, los precios varían entre los S/90 y los S/120. En el caso de la reedición del mundial de Estados Unidos 1994, el precio puede llegar a los S/90.

A su vez, la reedición del álbum de Francia 1998 llega a costar entre S/90 y S/499.

Los álbumes y set de figuritas del mundial de Corea-Japón 2002 y el de Alemania 2006 pueden costar alrededor de S/180; el de Sudáfrica 2010, S/200; y el de Brasil 2014, entre S/125 y S/450.

Para el caso de Rusia 2018, histórico por ser el Mundial en el que Perú clasificó luego de 36 años de sequía, el precio del álbum y el set de stickers oscila entre los S/250 y los S/380. Mientras que el coleccionable de Catar 2022 puede costar entre S/250 y S/450.