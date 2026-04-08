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Resumen

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Se trata del segundo mayor descenso desde la pandemia, cuando el crudo llegó a caer el 9 de marzo de 2020 un 24,10%, con el barril en ese momento en 34,36 dólares. (Foto: EFE)
Se trata del segundo mayor descenso desde la pandemia, cuando el crudo llegó a caer el 9 de marzo de 2020 un 24,10%, con el barril en ese momento en 34,36 dólares. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El precio del petróleo Brent, con una caída en torno al 16 % y situado el precio del barril en 91 dólares, registró a las 15:00 horas (17.00 horas GMT), el mayor descenso desde el 9 de marzo de 2020, cuando al cierre del mercado bajó un 24,10 %, y el segundo mayor en 35 años.

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