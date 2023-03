En paralelo, esta mañana el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró improcedente la huelga que solicitó el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Sitraservir), que se había programado para el día 6 de marzo. Los trabajadores denunciaron que el Servir estaba incumpliendo con el acuerdo colectivo suscrito entre ambas partes para el periodo 2022-2023.

Cabe recordar que esta iba a ser la primera huelga en la historia de los trabajadores del Servir, que es la entidad encargada de los recursos humanos del Estado.

Según Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, la remoción de Boyer no está vinculada al llamado a la huelga.

"Ambos casos están desvinculados, aunque la coyuntura sea inusual"

“La nueva presidenta ejecutiva es una persona cercana al presidente del Consejo de Ministros [Alberto Otárola] y se desempeñaba en la Secretaria de Integridad Pública de la PCM. Ambos casos están desvinculados, aunque la coyuntura sea inusual”, explicó.

Para César Gonzáles Hunt, socio del estudio PPU, se dio una sumatoria de hechos: la PCM buscaba una persona de confianza en un cargo importante como la presidencia del Servir y Boyer tenía la oposición sindical. Cabe destacar que de 373 trabajadores de la entidad, 137 son sindicalizados.

"Se han unido el interés de la PCM por tener una persona de la total confianza ahí con la coyuntura de un problema interno en el Servir"

“El contexto no ayudaba a Janeyri Boyer porque tenía un frente interno muy potente en su contra y ya se había planteado la huelga. Se han unido el interés de la PCM por tener una persona de la total confianza ahí con la coyuntura de un problema interno en el Servir”, indicó.

Por otro lado, Castilla advirtió que la remoción de Boyer no tendría un marco legal que la sustente.

“La presidenta del Servir solo puede ser removida por una renuncia, pero ella no renunció, o por una falta grave debidamente comprobada y fundamentada, que tampoco es el caso. La remoción ha sido estrictamente sin haber marco legal”, aseguró.

Los motivos de la improcedencia

Según el MTPE, las solicitudes de huelga deben presentarse con cinco días hábiles de anticipo a su realización, pero el Sitraservir presentó su pedido cuatro días hábiles antes. Esto hizo que se declarara improcedente de oficio por un error administrativo.

“En este caso, la comunicación de huelga ha sido presentada ante la Autoridad Administrativa de Trabajo el día 27 de febrero de 2023; sin embargo, el inicio de la huelga está programado para el día 06 de marzo de 2023, es decir, su comunicación se efectuó con solo cuatro días hábiles de anticipación; razón por la cual, corresponde que este despacho declare la improcedencia de la comunicación de huelga bajo referencia, al no haberse cumplido con el presente requisito”, expuso el MTPE.

El impedimento a la realización de la huelga es acertado en tanto falló en el cumplimiento de requisitos. Sin embargo, la resolución no se manifestó sobre el fondo de la propuesta.

“El pedido es extemporáneo y por eso el MTPE lo declaró improcedente. Sin embargo, no parece injusto, ilegal ni desproporcionado el pedido del sindicato. Por forma perdieron la procedencia de la huelga, pero de fondo hay razonabilidad para que se considere su pedido”, relató Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.

Sitraservir denunció que el Servir no reconoce los acuerdos llegados entre ambas partes en el Convenio Colectivo 2022-2023 porque la entidad indica que “una vez vencido el convenio caducarían sus cláusulas”. El sindicato enfatizó que se establecieron cuatro escenarios en los que un trabajador podía realizar sus labores a través del trabajo remoto.

“[Servir] no ha venido cumpliendo con el compromiso de la entidad de continuar con el trabajo remoto, teletrabajo o cualquier modalidad de trabajo a distancia [...] Servir está interpretando que una vez vencido el convenio colectivo el 13 de marzo de 2023, caducarían todas las cláusulas de dicho convenio, contradiciendo lo señalado en la Ley de Negociación Colectiva estatal”, remarcó el Sitraservir en su solicitud.

Según Toyama, si esta fuera la figura en la realidad, efectivamente Servir estaría incumpliendo con la Ley de Negociación Colectiva que establece que los acuerdos llegados no caducan una vez vencido el plazo del convenio colectivo. Advirtió, además, esta postura puede afectar a todas las entidades del Estado.

"No es verdad que los convenios terminan cuando entra en vigencia el convenio posterior"

“Hay una contradicción entre el acuerdo colectivo y lo que decía la anterior gestión del Servir. No es verdad que los convenios terminan cuando entra en vigencia el convenio posterior. La solicitud de huelga no me parece ilegal ni desproporcionada”, agregó Toyama.

Tanto Toyama como Gonzáles Hunt coincidieron en que el cambio de la presidencia de la entidad da espacio para que el sindicato se reúna con Pari y puedan llegar a acuerdos sobre la posibilidad de seguir realizando el teletrabajo. En ese sentido, la reprogramación de la huelga dependería de la apertura de la nueva gestión para tender puentes.

“Es seguro que el sindicato buscará conversar con ella y de momento se buscaría que se trabaje en conjunto. Seguramente la nueva designación hará que se abran espacios para la conversación y que por ahora se caiga la huelga”, afirmó Gonzáles Hunt.

El Comercio se comunicó con el área de prensa del Servir buscando una respuesta sobre los motivos del cambio en la presidencia ejecutiva y si la nueva gestión mantiene los argumentos de su predecesora sobre el teletrabajo, pero no obtuvo respuesta.