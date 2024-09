—El Perú vuelve a ser sede de APEC. ¿Cuánto suma a la posición del país dentro del referido bloque?

En el caso del Perú, nos incorporamos en el 98 y desde entonces nuestras exportaciones se han multiplicado por 14. Aún pendiente de profundizar esos acuerdos. Justamente, ser sede ayuda mucho a que tengamos anuncios importantes en tratados de libre comercio tales como Hong Kong e Indonesia. Es clave porque ayuda a dichos anuncios más políticos.

—También incrementa el flujo de turistas.

Hablamos de 20 mil delegados que vienen a lo largo del año a visitar distintas regiones que han sido sede de APEC. Ello tiene un efecto multiplicador en el país.

—¿Se ha estimado el impacto económico?

En el 2016, lo estimamos en US$20 millones, yo creo que este año lo vamos a superar. Con la llegada del Sudeste Asiático, se vuelve aún más importante porque es una oportunidad de diversificar el flujo de turistas.

APEC CEO SUMMIT

—Por otro lado, ¿APEC es un espacio que permite el cierre de nuevas inversiones en el Perú?

Mucho nos concentramos a veces en tener el número, pero eso resulta difícil porque, como sabemos, la inversión depende de una serie de factores. Sin embargo, lo que toda inversión requiere es conocer el país. Entonces, ser sede de APEC permite que las grandes empresas vengan a conocer el país y ahí ya tienes la tarea hecha. Yo creo que, en esta ocasión, es doblemente importante. APEC es una oportunidad para romper la inercia del crecimiento en el Perú.

"Está viniendo para ello Richard Adkerson, el CEO de Freeport-McMoRan. Esta es la segunda empresa minera más grande del mundo luego de Codelco y una de sus principales operaciones está en el Perú a través de Cerro Verde"





—Desde el lado empresarial, ¿cuáles son los temas con mayor relevancia por abordar en APEC?

Tanto para la semana de líderes como para la cumbre empresarial, tenemos una agenda de dos días bastante completa. Algunos temas están muy relacionados con la perspectiva peruana. Por ejemplo, hablaremos del rol de los minerales críticos para la transición energética. Está viniendo para ello Richard Adkerson, el CEO de Freeport-McMoRan. Esta es la segunda empresa minera más grande del mundo luego de Codelco y una de sus principales operaciones está en el Perú a través de Cerro Verde.

—¿Tendrá participación en algún panel?

Sí, está en un panel sobre transición energética junto con Li Zhenguo, fundador y presidente de LONGi, una de las empresas de paneles solares más grandes del mundo. Resulta importante para el potencial que tenemos en la zona norte.

—¿Qué temas vinculados al sector financiero y de inclusión se tocarán?

Tendremos un panorama sobre el tema. Hemos invitado a Kristalina Georgieva, directora gerenta del Fondo Monetario Internacional. Ya confirmó su presencia y es invitada a las reuniones de gobierno. Queremos poner en vigencia casos peruanos como Yape, así que en esa conversación tendremos a Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

"El CEO de JP Morgan, también está llegando al Perú"





—Desde el rubro tecnológico, ¿se tendrá algún líder empresarial referente?

Llegarán al Perú el vicepresidente global de asuntos de gobierno de Google, Karan Bhatia; y el vicepresidente para inteligencia artificial de Microsoft, Zia Mansoor. Las empresas a la vanguardia de estos temas estarán participando activamente con representantes que ven estos temas a escala global.

—¿Viene algún representante desde el lado financiero?

Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, también está llegando al Perú. Es el banco más grande del mundo en términos de capitalización de mercado. Que venga al Perú es un honor y una oportunidad. Con él se tendrá un formato especial de conversación donde profundizamos en el personaje y el rol que tiene la empresa en la región.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan.

—Se deslizó la posible llegada de Mark Zuckerberg al igual que en el 2016. ¿Es ello correcto?

No, no está contemplado en esta oportunidad. Estamos teniendo conversaciones con otros líderes que aún no podemos confirmar.

—¿Qué líderes de las economías APEC participarán en el CEO Summit?

De los 21 líderes de APEC, nosotros hemos invitado al CEO Summit a 13. Hemos invitado al presidente de Filipinas, al primer ministro de Australia, de Canadá y al de Japón. Si bien las confirmaciones oficiales llegan a través de la cancillería, la organización también ha sostenido reuniones muy positivas con las embajadas de Japón, EE.UU., Corea y China con buenos indicios de la presencia de sus líderes. La gran incógnita será la presencia de Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México. Javier Milei, presidente de Argentina, ha sido invitado también a participar en la cumbre empresarial y como uno de los invitados especiales de la cumbre de líderes.