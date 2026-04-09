Resumen

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El metal industrial avanzó un 3,2% y cerró en US$12,709 dólares la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres el miércoles. Foto: GEC.
El metal industrial avanzó un 3,2% y cerró en US$12,709 dólares la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres el miércoles. Foto: GEC.
/ Cristobal Olivares
Por Redacción EC

El precio del cobre alcanzó su nivel más alto en tres semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump e Irán iniciarán su disposición a celebrar conversaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según Bloomberg.

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