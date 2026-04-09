El precio del cobre alcanzó su nivel más alto en tres semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump e Irán iniciarán su disposición a celebrar conversaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según Bloomberg.

En ese sentido, el metal industrial avanzó un 3,2% y cerró en US$12,709 dólares la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres el miércoles.

Mientras que el aluminio, el metal básico más afectado por los problemas de suministro durante el conflicto en Medio Oriente, cayó 0,6%.

Cabe precisar que Donald Trump afirmó que la reapertura del estrecho de Ormuz era una condición para el cese de las hostilidades. Aún así, el apetito por el riesgo se ha recuperado, lo que significa un aumento de las posiciones en metales básicos, según Gao Yin, analista de Shure Asset Management Co.

No obstante, dada la naturaleza temporal del alto al fuego, los mercados de metales tendrán dificultades para retomar el repunte impulsado por la liquidez que se observó a principio de año, explicó Yin.