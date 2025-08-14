El Congreso de la República aprobó este jueves, en segunda votación, la nueva Ley Agraria que fija una tasa reducida de Impuesto a la Renta (IR) para las grandes empresas del sector exportador. La medida, que había sido observada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en una votación previa, recibió 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones tras un nuevo debate en el Pleno.

El texto establece que las agroexportadoras con ventas anuales superiores a 1.700 UIT —equivalentes a alrededor de S/ 8,4 millones— pagarán un IR del 15% entre 2026 y 2035. Actualmente, estas compañías tributan con la tasa general de 29,5%, porcentaje al que retornarán a partir de 2036.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La aprobación de la norma contó con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), cuya postura difirió de la del MEF. El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, había mostrado reservas frente a la rebaja tributaria y no incluyó esta medida en la propuesta inicial de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo.

En semanas anteriores, el titular del Midagri, Ángel Manero, había advertido que, de no aprobarse en el Congreso, el beneficio se incorporaría en el pedido de facultades legislativas. Finalmente, el Legislativo adelantó el paso y dio luz verde a la medida, asegurando su vigencia antes de la discusión de las facultades.