El consumo sostiene el impulso de la economía, mientras la inseguridad amenaza las perspectivas de crecimiento

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la producción nacional creció 3,18% en agosto de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, acumulando un avance de 3,32% entre enero y agosto, y de 3,59% en los últimos doce meses. El resultado se sustentó principalmente en el buen desempeño del comercio (+3,78%), la construcción (+3,6%) y la actividad agropecuaria (+6,43%), mientras que la pesca y la manufactura primaria mostraron caídas.

Según Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), el desempeño de agosto reflejó un dinamismo mayor al esperado en los sectores vinculados al consumo, como comercio, restaurantes y servicios financieros, luego de dos meses de desaceleración. Añadió que el resultado fue ligeramente superior a la proyección del IPE, que estimaba un crecimiento cercano al 3%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En la misma línea, Pamela Bernabé, economista de Macroconsult, coincidió en que el impulso provino principalmente de los sectores no primarios, que crecieron alrededor de 3,4% frente al 2,1% de los primarios. Explicó que la construcción fue determinante, sostenida por la rápida recuperación de la autoconstrucción, pese a la menor inversión pública.

TAMBIÉN LEE | Denisse Miralles es la nueva titular del Ministerio de Economía y Finanzas: quién es y cuál es su perfil

Ambas especialistas coincidieron en que la fortaleza del consumo interno y el repunte de los servicios sostuvieron el crecimiento. Bernabé detalló que los derechos de importación y los impuestos —que representan cerca del 8% del PBI— también aportaron al crecimiento, mientras Herrera subrayó que el consumo de los hogares continuó mostrando resiliencia durante el tercer trimestre.

El mercado laboral, según el INEI, acompañó esta tendencia, pues el empleo en Lima Metropolitana creció 3,9% interanual y los ingresos promedio aumentaron 11,6% en el trimestre móvil julio-setiembre. Herrera señaló que el empleo adecuado lleva casi un año creciendo a doble dígito, lo que indica una mejora en la calidad laboral, aunque advirtió que los jóvenes y trabajadores con menor calificación aún enfrentan dificultades para acceder a empleos formales.

Respecto a las proyecciones, el IPE mantuvo su estimado de crecimiento en 3,2% para 2025, mientras que Macroconsult proyectó 3% con un sesgo al alza hacia 3,1%. Ambas consideraron que el impacto político será acotado, aunque la inseguridad y la inestabilidad institucional podrían moderar el ritmo de expansión hacia fin de año.

“El gobierno transitorio no tiene margen para alterar significativamente el entorno de negocios”, señaló Bernabé, pero agregó que sí puede generar mayor cautela en decisiones de consumo e inversión. Herrera coincidió al afirmar que, aunque la reciente vacancia presidencial elevó la incertidumbre, no se prevé un impacto significativo adicional en la actividad económica, al menos en el corto plazo.

De cara al 2026, las perspectivas son más moderadas. El IPE proyectó un crecimiento de 2,4%, condicionado a la evolución de la inversión privada y la seguridad ciudadana. En tanto, Macroconsult anticipó que la minería y la manufactura mantendrán un crecimiento moderado ante la falta de nuevos proyectos de gran escala, y alertó que la inseguridad seguirá siendo un factor transversal que puede limitar el avance de varios sectores.