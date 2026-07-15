El costo de una alimentación saludable aumentó un 25% en cinco años y casi una de cada tres personas en el mundo carece de ella, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dados a conocer el miércoles.

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Este costo asciende a 4,28 dólares por persona al día, según indica el informe de 2026 de la FAO sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que se presentará el martes en la sede de la organización en Roma.

“Como consecuencia, 2.690 millones de personas, es decir, casi una de cada tres personas en el mundo, siguen sin poder permitirse una alimentación saludable”, comentó Máximo Torero Cullen, economista jefe de la FAO, durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

La región donde este costo es más elevado es América Latina, más concretamente el Caribe, precisó el experto. Según él, esto podría explicarse porque estos países dan prioridad a las exportaciones en lugar de a una oferta suficiente y diversificada para los mercados locales.

Los alimentos básicos, como los cereales y las legumbres, representan el 13% del costo de una alimentación saludable, frente a casi el 30% de los productos de origen animal y, sobre todo, el 16% de las frutas y verduras.

“El reto no es producir suficientes calorías, sino hacer que los alimentos ricos en nutrientes sean más accesibles”, señaló Torero Cullen. Añadió que la producción local reduciría el costo de una alimentación saludable en un 34% en todo el mundo y en casi un 80% en África.

El experto de la FAO también recomienda reorientar las ayudas públicas hacia alimentos más ricos en nutrientes, en lugar de hacia los cereales.

Asimismo invertir en logística e infraestructura local (carreteras, almacenamiento), ya que “entre el 70% y el 75% del costo de una alimentación saludable se genera después de que los alimentos salen de la granja”.