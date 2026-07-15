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Resumen

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Los alimentos básicos, como los cereales y las legumbres, representan el 13% del costo de una alimentación saludable, frente a casi el 30% de los productos de origen animal y, sobre todo, el 16% de las frutas y verduras. Foto: Andina
Los alimentos básicos, como los cereales y las legumbres, representan el 13% del costo de una alimentación saludable, frente a casi el 30% de los productos de origen animal y, sobre todo, el 16% de las frutas y verduras. Foto: Andina
Por Agencia AFP

El costo de una alimentación saludable aumentó un 25% en cinco años y casi una de cada tres personas en el mundo carece de ella, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dados a conocer el miércoles.

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