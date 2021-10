Conforme a los criterios de Saber más

El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios aumentó un 4,2% en agosto y llegó a los US$ 73.300 millones, informó hoy la Oficina de Análisis Económicos (BEA, en inglés).

Después de registrarse un déficit de US$ 70.300 millones en julio, los analistas esperaban un saldo negativo de alrededor de US$ 70.500 millones en agosto.

El valor de las exportaciones estadounidenses en agosto, empujado por el incremento de las ventas de gas natural, subió un 0,5% a US$ 213.700 millones.

El de las importaciones subió un 1,4% a la cifra mensual sin precedentes de US$ 287.000 millones, encabezado por los compuestos farmacéuticos, juguetes, productos químicos orgánicos y transporte.

En agosto, el déficit comercial con China, muy sensible políticamente en Estados Unidos, aumentó en US$ 3.100 millones y llegó a un valor de US$ 28.100 millones.

Entre enero y agosto, el saldo negativo en la balanza comercial estadounidense ha llegado a US$ 558.079 millones, comparado con uno de US$ 419.272 millones.

Estados Unidos acumuló en 2020 un déficit comercial de US$ 676.684 millones comparado con uno de US$ 576.341 millones el año anterior.

