La ausencia de mujeres en los puestos más altos de las empresas es un problema que persiste a nivel global, y en el Perú la disparidad es significativa. La proporción de mujeres en puestos directivos no llega ni a la cuarta parte del total: representa solo entre un 10% –en las firmas que listan en la BVL, según un estudio de PwC, Centrum PUCP y Women CEO Perú del 2018– y 23% –en las firmas medidas por el Ránking PAR de Aequales al 2019– del 100% de estas posiciones.

Y el problema no está solo en los directorios. Si hablamos de otros mandos, al 2018 solo un 4,7% de 236 compañías que listan en la BVL tenía a mujeres como gerentas generales.

Estos datos son parte de una muestra representativa de organizaciones, pero sirven para ilustrar las brechas que existen para el avance de la mujer en el ámbito profesional.

Flores añade que la meta de Women CEO Perú es que en el 2030 un 30% de mujeres represente los directorios de las empresas que cotizan en la BVL.





¿QUÉ OBSTÁCULOS ENFRENTAN?

Consultados por El Comercio, Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP); Hugo Ñopo, economista jefe de la OIT para América Latina, y Cecilia Flores, fundadora de Women CEO Perú, coincidieron en que las barreras para las mujeres están enquistadas en diferencias estructurales, familiares y estereotipos que no permiten romper el techo de cristal que impide que las mujeres lleguen a cargos de primer nivel.

Los tres resaltaron, por ejemplo, la amplia diferencia que existe entre las responsabilidades del hogar que asume una mujer y las que realiza un hombre. Ello implica que, en muchos casos, son las mujeres quienes optan por la flexibilidad y salen de los cánones que se manejan en las compañías sobre el nivel de exigencia y dedicación que aportan a sus trabajos.

“Las mujeres trabajan nueve horas más que los hombres [en el hogar]. El asunto de responsabilidades familiares compartidas es importante de abordar”, afirma Flores.

Por su parte, Ñopo menciona un conjunto de sesgos inconscientes sobre la jerarquía en los hogares cuando una mujer tiene más éxito que un hombre. “Es clave observar qué tan cuestionada se vería la hombría de un hombre cuando tiene menos éxito laboral que su pareja. Todavía eso es un asunto importantísimo que limita el ascenso de las mujeres”, explica.

Para Trivelli, es necesario también normalizar el éxito de las mujeres para evitar que el logro de llegar a un puesto de CEO y miembro de un directorio se vea como una meta que solo podría alcanzar una "supermujer".

POSIBLES SOLUCIONES

Aunque sea una labor a largo plazo, en diversas compañías ya se implementan programas para promover el equilibrio entre la vida personal y laboral de los trabajadores. Ángela Álvarez, gerenta de Estrategia de Clientes y Márketing de Sodimac, destaca que implementan el retorno al trabajo con horarios escalonados para quienes son madres; y María Teresa Merino, gerenta de Recursos Humanos de Ferreycorp, resalta el programa He for She, que se implementa para crear conciencia sobre la equidad de género dentro y fuera de la empresa.

Estas son solo algunas de las prácticas. Para Trivelli, es necesario también normalizar el éxito de las mujeres para evitar que el logro de llegar a un puesto de CEO y miembro de un directorio se vea como una meta que solo podría alcanzar una “supermujer”. “Tenemos que lograr que a nadie le sorprenda que una mujer llegue a ese nivel”, precisa.

Flores añade que la meta de Women CEO Perú es que en el 2030 un 30% de mujeres represente los directorios de las empresas que cotizan en la BVL. Esta es, además, una iniciativa que espera que tome el Estado como parte de las políticas que ya se discuten en la mesa tripartita del Ministerio de Trabajo para promover la participación de las mujeres en el ámbito laboral.

