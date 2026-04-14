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Un buque de guerra de Estados Unidos navega en aguas internacionales como parte del despliegue de 3.500 marinos en medio de la creciente tensión y el conflicto con Irán en Oriente Medio. Foto: AFP
Un buque de guerra de Estados Unidos navega en aguas internacionales como parte del despliegue de 3.500 marinos en medio de la creciente tensión y el conflicto con Irán en Oriente Medio. Foto: AFP
Por Agencia EFE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en su nuevo informe de perspectivas que la guerra contra Irán restará al menos 2 décimas al crecimiento de la economía mundial este año, en el que ahora prevé un avance del 3,1 %, un impacto que sentirán especialmente las economías emergentes.

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