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Resumen

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Erling Haaland celebra su doblete ante Senegal. (AP Photo/Steve Luciano)
Erling Haaland celebra su doblete ante Senegal. (AP Photo/Steve Luciano)
/ Steve Luciano
Por Christian Silva

El remo vikingo se impone con Noruega en este Mundial y también las inversiones fuera de las canchas de su principal estrella. El futbolista Erling Haaland ya suma 5 goles en su primera Copa del Mundo y el domingo enfrentará a la sección brasileña de Vinicius Jr. y Neymar.