El remo vikingo se impone con Noruega en este Mundial y también las inversiones fuera de las canchas de su principal estrella. El futbolista Erling Haaland ya suma 5 goles en su primera Copa del Mundo y el domingo enfrentará a la sección brasileña de Vinicius Jr. y Neymar.

El atacante del Manchester City, que mide casi 2 metros, es la figura de la selección noruega, que vuelve a participar después de 28 años en un mundial de fútbol. Nació en Inglaterra en la época en la que su padre -el también noruego Alfie Haaland- jugaba en la Premier League y representa al país nórdico desde las selecciones juveniles.

Erling Haaland lleva 59 goles con la selección absoluta de Noruega. (Foto: Getty Images) / picture alliance

Erling, así como arrebata miradas dentro del campo y en las redes, ha llamado la atención por sus goles empresariales fuera de la cancha. ¿De qué se trata?

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El negocio de ligas para el cabello y el ajedrez

Parte de su marca registrada es la colita que luce en los partidos y el jugador supo hacer de su distintivo peinado una oportunidad. A sus 25 años, Haaland hoy es accionista minoritario en la empresa noruega Bon Dep, dueña de ligas para el cabello marca Kknekki.

La relación entre esta marca y el jugador noruego no nace desde los negocios, sino a partir de que Haaland empezó a utilizar estas ligas para los partidos y entrenamientos. Justamente, el producto de la marca nacida en Corea del Sur llegó a cumplir con las exigencias deportivas de Haaland.

Este vínculo se tradujo, posteriormente, en una inversión en la compañía. La marca ha llegado a lanzar una edición limitada de 8 ligas para el cabello seleccionadas por el propio Haaland.

“Llevo Kknekki y he invertido en la empresa porque creo en el producto”, contò el jugador.

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De acuerdo a la web de Kknekki, el set de ocho ligas de la Edición Haaland costaba 28 euros (S/110 aproximadamente) y se encuentra agotado.

Pero no es su única inversión. Haaland, apodado como ‘La bestia’ o ‘el androide’ por su desempeño deportivo y su altura, también fundó la empresa Chess Mates junto con el empresario Morten Borge. Con esta compañía han invertido en el torneo Norway Chess y en su formato de gira llamado ‘Total Chess World Championship Tour’.

Haaland y Vinicius y la memorable reacción al icónico video meme de “¿Y dónde están las rubias?”

El jugoso salario del ‘9′

El salario semanal de Haaland en el Manchester City, de acuerdo al portal de datos especializados Capology, es de alrededor de US$645.000. Junto con las bonificaciones que recibe y los derechos de imagen, esta cifra puede llegar al US$1,1 millones por semana.

Además, firmó en el 2023 un contrato con Nike por 10 años, lo que le aporta ingresos por US$20 millones anuales, aproximadamente, por los patrocinios fuera de la cancha.

Erling Haaland. (Foto: Instagram)

Mientras la mayoría de futbolistas suelen llamar la atención por relojes exclusivos, autos deportivos o viajes en jets privado, Haaland destaca por un accesorio poco comùn en el mundo del deporte: los bolsos.

Como reporte Semana, se trata de una colección de bolsos de lujo que alcanza cifras que superan los miles de euros.

Esta peculiaridad se hizo viral en redes sociales cuando el creador de contenido especializado en moda de lujo Kevin Fashioned, con más de 8,5 millones de seguidores en redes sociales, analizó las piezas que lucía el delantero en este Mundial.