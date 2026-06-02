La fiebre mundialista se vive a nivel internacional con un evento deportivo que atrae la atención de millones de personas. Este fervor también se refleja en la colección de figuritas y de álbumes, en la que Panini ha tenido por décadas la licencia oficial de la FIFA para su elaboración.

El álbum del Mundial 2026 es la penúltima edición que publicará Panini este evento futbolístico. Esto se debe a que FIFA anunció en mayo último que firmó con Fanatics un acuerdo de concesión de licencias a largo plazo sobre los coleccionables digitales y físicos. Esto comprende a las cartas y los cromos, agregó.

Este acuerdo regirá a partir del 2031, señaló la federación internacional.

Las publicaciones

Panini cuenta con la licencia de la elaboración de los álbumes mundialistas desde el torneo de México 1970, con una cantidad de alrededor de 50 páginas en las que comprendían a las 16 selecciones que participaron en dicho evento.

Desde entonces, han sido 15 ediciones del mundial donde la compañía ha elaborado figuritas, cromos, álbumes de tapa dura y tapa blanda, entre otros productos relacionados al máximo torneo futbolístico.

La selección peruana en el álbum Panini de México 70, Argentina 78 y España 82 (FOTOS)

Según el medio Goal, para la edición del mundial Argentina 1978 se lanzaron cromos de las ciudades y estadios que albergaban la Copa del Mundo. En Italia 90 se consideró en los cromos a la mascota del torneo.

La selección peruana, en línea con sus participaciones mundialistas, también ha estado en las ediciones de 1970, 1978, 1982 y 2018.

Asimismo, la reciente edición es la más grande que ha publicado Panini, con 112 páginas y 980 figuritas. Esto va en línea con la ampliación de plazas de participantes en el mundial, medida aprobada por el Consejo de la FIFA en 2017: de 32 selecciones en el torneo de Qatar 2022 a unas 48 naciones en México-Estados Unidos-Canadá 2026.

La empresa italiana fue creada en 1961 por la familia Panini en Modena, aunque previamente ya contaban con un negocio de un quiosco de diarios.

De acuerdo al medio El Cronista, para 1989 se vendió la empresa al dueño del Daily Mirror, Robert Maxwell, por 96 millones de libras.

Tras ello, la compañía ha pasado por el consorcio Bain, Gallo, Cuneo y De Agostini, por Marvel Entertainment Group y por la sociedad de inversión Fineldo.

En un año mundialista, el negocio de los álbumes mueve alrededor de US$1.480 millones y en los años sin el torneo, los ingresos alcanzan los US$600 millones, señaló el diario La Tercera.

Raúl Vallecillo, CEO de la editorial Panini en Brasil, indicó a Bloomberg Línea, comentó que la decisión de cambiar de empresa concesionaria “es propiamente del licenciatario”.

Según la FIFA, desde el 2031 el desarrollo de los productos los fabricará la marca Topps, perteneciente a la compañía Fanatics. En el acuerdo, se establece la distribución gratuita de coleccionables por parte de la empresa estadounidense por un monto que supera los US$150 millones

La marca Topps, resaltó FIFA, ha sido pionera en el uso de parches para los jugadores que debutaron en eventos como la NBA, NFL, MLS, MLB, WWE y F1.