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Resumen

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Álbum Panini del Mundial 2026
Álbum Panini del Mundial 2026
Por Christian Silva

La fiebre mundialista se vive a nivel internacional con un evento deportivo que atrae la atención de millones de personas. Este fervor también se refleja en la colección de figuritas y de álbumes, en la que Panini ha tenido por décadas la licencia oficial de la FIFA para su elaboración.