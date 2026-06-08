Las agroempresas latinoamericanas enfrentan una creciente presión crediticia debido a una escasez de suministros de fertilizantes vinculada al conflicto con Irán, mientras que la creciente probabilidad de El Niño presenta riesgos y oportunidades divergentes según la geografía, señaló Fitch Ratings.

“Con fertilizantes y diésel representando entre el 50% y el 70% de los costes agrícolas y aproximadamente el 30% del suministro de fertilizantes procedente de Oriente Medio, tanto los picos de precios como la escasez física podrían comprimir sustancialmente los márgenes en el segundo semestre 2026 y 2027”, explicó la calificadora internacional

Cabe precisar que el impacto de El Niño varía significativamente según el país, con condiciones más secas en algunos mercados que suponen riesgos para ciertos cultivos y potencialmente aumentan la productividad para otros.

El precio de la urea, un fertilizante común a base de nitrógeno, casi se ha duplicado desde principios de año, situándose en torno a los US$950/tonelada en mayo de 2026. Aunque la mayoría de los productores latinoamericanos han cubierto su exposición al 1H26, la cobertura para el 2H26 sigue siendo en gran medida sin protección. La escasez física podría obligar a los productores a reducir las tasas de aplicación de fertilizantes, lo que reducirá los rendimientos de los cultivos bien entrado en la temporada 2026/2027. Los costes logísticos podrían aumentar hasta un 15% debido a cuellos de botella en el transporte y primas de seguro, lo que añade aún más presión.

De acuerdo con Fitch Ratings, el aumento de la probabilidad de El Niño añade complejidad y riesgo crediticio que se manifiesta de forma diferente en la región. Centroamérica se enfrenta a severas sequías y calor que podrían limitar el crecimiento de los cultivos y reducir los rendimientos. Mientras que Perú y Chile enfrentan mayores riesgos de lluvias e inundaciones para los productores de frutas y verduras. En Colombia, El Niño suele traer condiciones cálidas y secas que pueden aumentar la productividad de la caña de azúcar y las palmas, pero perjudican la calidad del café arábica. Por su parte, Brasil podría experimentar calor y sequía en el Centro-Oeste e inundaciones en el Sur.

El impacto en las agroempresas latinoamericanas es desigual y dependerá de la duración, gravedad y solapamiento de las interrupciones en el suministro de fertilizantes, la inflación y los efectos del clima de El Niño. Los productores de biocombustibles se beneficiarán de los altos precios globales de la energía que apoyen la demanda de etanol, mientras que las empresas centradas en el azúcar enfrentan una mayor presión de margen, ya que los precios de venta pueden no compensar los mayores costes de insumos. “Dado el contexto geopolítico y meteorológico aún en evolución, la incertidumbre sigue siendo alta para el 2026 y 2027”, añaden.

Camposol S.A. (B+/Estable), productor de arándanos y aguacate, cuenta con un margen financiero significativo, con un apalancamiento Ebitda que se espera que se mantenga alrededor de 2,5 veces, aunque sus operaciones en Perú están directamente expuestas al riesgo de lluvias El Niño.

Por su parte, FS I Industria Etanol S.A. y FS Industria de Combustiveis Ltda. (FS; BB-/Stable) es un productor de etanol de maíz que adquiere en lugar de cultivar maíz. Fitch Ratings explicó que el riesgo de volumen es limitado, ya que la producción de maíz en las zonas cercanas supera considerablemente la capacidad de trituración de las plantas de FS. Aun así, el maíz representa el 65% del coste total y el aumento de precios podría perjudicar la rentabilidad de FS.

Andre Maggi Participacoes S.A. (Amaggi; BB-/RWN) fue colocado en Rating Watch Negative tras su reciente anuncio de adquirir el 40% de FS y tiene poco margen para absorber posibles aumentos de coste. Sus negocios agrícolas y de comercio de G&O en Mato Grosso están expuestos a mayores costes de insumos y condiciones de El Niño.

Ingenio Magdalena S.A. (IMSA; BB-/Negativo) y Riopaila Castilla S.A. (A+(col)/Estable) tienen ambos un apalancamiento Ebitda cercano a 4x y un margen de calificación limitado para absorber mayor deterioro. IMSA ha reducido los ingresos energéticos bajo acuerdos de compra de energía a largo plazo, que ofrecen cierta estabilidad en el flujo de caja frente al aumento de los costes de insumos. La diversificación de Riopaila hacia etanol, energía y aceite de palma proporciona un compensación parcial a la presión del márgen del azúcar, y las condiciones más secas que El Niño aporta al Valle del Cauca en Colombia podrían impulsar la productividad en los campos.

Finalmente, Acucareira Quata S.A. (Zilor; Un apalancamiento neto A+(bra)/Estable) de 1,5x proporciona flexibilidad para navegar en un entorno desafiante. Alrededor del 65% del suministro de caña de azúcar de Zilor proviene de terceros bajo fórmulas de precios vinculadas a los precios del azúcar y el etanol, lo que limita el aumento de costes y ofrece cierta protección frente a la presión de los márgenes impulsada por fertilizantes.