Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perú y Chile enfrentan mayores riesgos de lluvias e inundaciones para los productores de frutas y verduras. Foto: Andina
Perú y Chile enfrentan mayores riesgos de lluvias e inundaciones para los productores de frutas y verduras. Foto: Andina
Por Redacción EC

Las agroempresas latinoamericanas enfrentan una creciente presión crediticia debido a una escasez de suministros de fertilizantes vinculada al conflicto con Irán, mientras que la creciente probabilidad de El Niño presenta riesgos y oportunidades divergentes según la geografía, señaló Fitch Ratings.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.