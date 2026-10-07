icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Melissa Rodríguez Enciso

La previsión de un mayor impacto del fenómeno de El Niño llevó a BBVA Research a recortar sus proyecciones de crecimiento para la economía peruana. La entidad estimó que el fenómeno climático restaría 0,9 puntos porcentuales a la expansión de este año y 1,3 puntos en 2027, cuando coincidiría con la temporada de lluvias. Con ello, redujo a 2,9% su proyección para ambos años, frente al 3,1% y 3,5%, respectivamente, que esperaba en junio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.