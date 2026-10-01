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Resumen

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(Foto: GEC)
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/ GESTION > Diana Chavez Zarate
Por Melissa Rodríguez Enciso

Los precios al consumidor de Lima Metropolitana aumentaron 0,12% en setiembre, con lo que acumularon un incremento de 4,28% en los primeros nueve meses del año y de 4,55% en los últimos doce meses, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Las alzas en transporte, restaurantes y otros servicios fueron parcialmente compensadas por los menores precios del pollo, pescados y frutas.

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