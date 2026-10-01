Los precios al consumidor de Lima Metropolitana aumentaron 0,12% en setiembre, con lo que acumularon un incremento de 4,28% en los primeros nueve meses del año y de 4,55% en los últimos doce meses, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Las alzas en transporte, restaurantes y otros servicios fueron parcialmente compensadas por los menores precios del pollo, pescados y frutas.

A escala nacional, los precios subieron 0,14% en el mes, mientras que la variación acumulada llegó a 4,02% y la interanual se ubicó en 4,17%.

Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que el resultado interanual estuvo en línea con lo esperado por la institución. Explicó que durante setiembre prevalecieron las alzas asociadas a los choques de oferta que venían advirtiendo, principalmente por el mayor precio internacional del petróleo y las condiciones climáticas que afectaron algunos cultivos.

Alimentos y combustibles

En Lima Metropolitana, los combustibles para vehículos aumentaron 5,2%, principalmente por el gasohol, cuyo precio subió 5,8%, y el petróleo diésel, que se incrementó 3,9%. También aumentó el pasaje en taxi, en 0,9%.

Por otro lado, aumentaron los precios en restaurantes y hoteles, en 0,19%. Influyeron las alzas en bebidas como cerveza servida, jugos de frutas y bebidas calientes, así como en platos como pastas, milanesa de pollo, caldo de gallina y ceviche.

En contraste, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas disminuyó 0,07%. Bajaron los precios de pescados y mariscos en 8%, del pollo eviscerado en 4,6% y de las frutas en 1%. Sin embargo, dentro de esa misma división hubo aumentos importantes, como los del tomate, de 28,92%, y del azúcar rubia, de 16,19%.

Herrera anticipó que el alivio observado en algunos alimentos no necesariamente se mantendría. “En los próximos meses, estas categorías presentarían resultados mixtos”, sostuvo.

En el caso del pollo, indicó que su precio aumentaría por la mayor demanda durante las fiestas de fin de año. Para pescados y frutas, señaló que la evolución dependería de las condiciones climáticas.

Según el IPE, el precio del pollo vivo en centros de distribución de Lima pasó de S/5,1 a S/7,1 por kg entre setiembre y diciembre de 2025, un aumento de aproximadamente 38%. / Leandro Britto

La economista advirtió que las lluvias intensas en Tumbes, Piura y Lambayeque desde octubre representarían un riesgo para el abastecimiento agrícola. Estas regiones concentraban buena parte de la producción de limón y mango, cuyos cultivos habían sufrido daños durante anteriores episodios de El Niño.

Pese a estos riesgos, explicó que las alzas todavía estaban concentradas en componentes determinados. Los aumentos de precios en transporte, alimentos y restaurantes aportaron cerca de 3,5 puntos porcentuales a la inflación interanual, alrededor del 80% del total.

“El alza de precios no sería generalizada a comparación del episodio de presiones inflacionarias entre 2022 y 2023”, indicó.

Perspectivas

Los riesgos climáticos y externos también llevaron a Macroconsult a anticipar una revisión de sus estimaciones. Pamela Bernabé, economista de la consultora, adelantó que ajustarían al alza sus proyecciones de inflación para 2026 y 2027.

“Vamos a revisar al alza nuestra inflación debido a que vemos el riesgo de un adelanto de las lluvias por el Niño Costero y las presiones desde el entorno externo”, señaló.

Bernabé aclaró que la revisión al alza abarcaría las proyecciones de 2026 y 2027, aunque los nuevos valores todavía estaban en discusión.

Por su parte, el IPE proyectó que la inflación cerraría 2026 alrededor de 4,5%, por encima del rango meta del BCR, de entre 1% y 3%. Para 2027, estimó una moderación gradual desde mediados de año, hasta alcanzar el 2,6% al cierre, retornando al rango meta.

“La proyección de 2027 incorpora un alza transitoria en el primer semestre como consecuencia del FEN, principalmente, sobre los rubros de alimentos”, explicó Herrera. Sin ese impacto, añadió, la inflación podría aproximarse al límite inferior del rango meta, de 1%.

El IPE estimó que casi el 40% de los rubros registraría alzas interanuales superiores al 3%, frente a casi el 80% durante el episodio inflacionario de 2022 - 2023.

Expectativas y tasa de interés

El reporte del INEI también mostró que los precios de Lima Metropolitana sin alimentos y energía aumentaron 0,07% en setiembre. Para Herrera, las próximas decisiones del BCR dependerían de cómo las alzas impactarán en las expectativas de inflación.

La economista señaló que estas expectativas ya se habían situado ligeramente por encima del rango meta entre julio y agosto. Además, advirtió que el incremento interanual de 15,1% en transporte podría contribuir a que permanecieran por encima del límite de 3%.

“En este contexto, preliminarmente, el IPE estima que el BCR realice por lo menos un alza de 25 puntos básicos de su tasa de referencia durante el último trimestre del año”, sostuvo. Ese movimiento equivaldría a un aumento de 0,25 puntos porcentuales.