De acuerdo con información de Bloomberg, el oro se estabilizó después de tres días de ganancias, apoyado por la perspectiva de una mayor relajación monetaria en Estados Unidos tras el recorte de tasas de interés el pasado miércoles 10 de diciembre.

Además, la plata cotizó cerca de un máximo histórico. El lingote se acercó a los US$4,285 la onza y se encamina a un avance semanal de más del 2%. Los responsables políticos de la Reserva Federal dejaron la posibilidad de más recortes de las tasas de interés en el 2026.

Los operadores de swaps apuestan por dos reducciones en 2026, aunque el banco central estadounidense señale solo una. Para añadir más apoyo a los lingotes, la Fed comenzará el viernes a comprar US$40.000 millones de letras del Tesoro al mes, en su intento de reconstruir las reservas del sistema financiero.

El oro ha subido más de un 60% este año y la plata se ha más que duplicado y ambos metales van camino de sus mejores resultados anuales desde 1979. “Un repunte sorpresa del IPC en diciembre o enero podría desencadenar un breve retroceso, pero mientras la Fed mantenga una postura moderada, es probable que la tendencia alcista a medio plazo permanezca intacta”, señaló Dilin Wy, estratega de investigación de Pepperstone Group Ltd.

Por su parte Hebe Chen, analista de mercado senior de Vantage Markets en Melbourne agregó que: “El impulso del oro se mantendrá en 2026, ya que la sólida demanda de los bancos centrales y las renovadas entradas de fondos cotizados (ETF), junto con una política más relajada y la persistente tensión geopolítica, mantienen el telón de fondo macroeconómico firmemente favorable”.

Mientras tanto, la plata se ha reforzado en las últimas semanas por el aumento de la demanda, así como por las tensiones y dislocaciones en los principales centros de negociación. El metal blanco alcanzó el jueves un récord de US$64,3120 la onza.