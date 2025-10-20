El PBI de China vuelve a crecer 1,1% entre julio y septiembre del 2025

El producto bruto interno (PBI) de China creció en el tercer trimestre un 1,1% comparado con el anterior, según datos oficiales publicados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Esto representa el mismo ritmo de avance que el logrado entre abril y junio, aunque supera los pronósticos de los analistas, que esperaban que frenase hasta 0,8% intertrimestral.

En la comparación interanual, la segunda mayor economía del mundo registró una expansión del 4,8% en el tercer trimestre, dato inferior al de los dos primeros, cuando aumentó 5,4% y un 5,2%, respectivamente. En este caso, la cifra cuadra exactamente con las previsiones más extendidas entre los expertos.

El PBI de China crece 5,2% interanual

Las estimaciones preliminares divulgadas hoy por la ONE apuntan que, a lo largo de los tres primeros trimestres de 2025, el PBI chino creció un 5,2 % interanual, alcanzando unos 101,5 billones de yuanes (US$14,25 billones, 12,21 billones de euros).

Por sectores, el primario creció 3,8% en ese período; el secundario, un 4,9%, y el terciario 5,4%. La institución estadística celebró la “inercia sostenida de desarrollo” y el “progreso” conseguido “ante las presiones”, lo que, en su opinión, demuestra que la economía de China hizo gala de “una fuerte resistencia y vitalidad”.

Esto, apunta el documento, se debe a que las autoridades aplicaron de forma meticulosa políticas macro más proactivas y efectivas y dieron pasos de manera activa para reforzar la economía nacional.

Todavía afronta múltiples riesgos y desafíos

No obstante, la ONE advierte de que el gigante asiático todavía afronta múltiples riesgos y desafíos, apuntando específicamente a una inestabilidad exterior cada vez mayor, en velada referencia a la guerra comercial con Estados Unidos y a las tensiones renovadas en las últimas semanas tras meses de relativa calma.

Acerca de un frente doméstico afectado por la prolongada crisis inmobiliaria, la debilidad del consumo, la amenaza de la deflación o los problemas de deuda en el seno de administraciones locales y regionales, el documento también reitera que “los cimientos para la recuperación sostenida y el crecimiento de la economía nacional todavía han de consolidarse más”.

Ante la coyuntura, la ONE pide aplicar y mejorar la efectividad de las políticas macroeconómicas y afanarse en estabilizar el empleo, las empresas, los mercados y las expectativas para lograr un “crecimiento de alta calidad”.