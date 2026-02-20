El perfil económico del presidente José María Balcázar: ¿cómo votó sobre temas económicos en el Congreso?

Las votaciones del hoy presidente de la República José María Balcázar como congresista ofrecen una radiografía de su orientación económica hasta el momento. En el Parlamento, apoyó los retiros de fondos de AFP, la libre disposición de la CTS, las mejoras de pensiones para docentes jubilados y la creación del Fondo Social para el Desarrollo de Chancay.

Además, votó en contra de eliminar el tope de las tasas de interés y se abstuvo de votar en la discusión sobre la reforma del sistema previsional y sobre las propuestas vinculadas a Zonas Económicas Especiales y reactivación empresarial. En materia económica, su única iniciativa legislativa propia fue un proyecto para derogar la Ley 32123, de modernización del sistema previsional, que no prosperó.

Para Luis Miguel Castilla, director Ejecutivo de Videnza Instituto, ese conjunto de votaciones configura una línea clara en materia económica. “Lo que te muestra este análisis, viendo varias dimensiones, es que tenemos un presidente populista y heterodoxo, que no respeta la restricción presupuestaria, que no cree en el libre mercado y que cree más bien que el Estado va a solucionar todos los problemas”, sostuvo.

Castilla vinculó su abstención en la votación de la reforma previsional con una postura estructural frente al sistema privado de pensiones. “Yo deduzco que él no cree en el sistema privado de pensiones y que más bien probablemente sea por un tema ideológico más proclive a un sistema de reparto, donde el Estado tiene un rol más prominente, pero eso obviamente no considera la sostenibilidad financiera”, comentó.

El economista también cuestionó su posición respecto al tope de tasas de interés. “Al haber votado en contra de la eliminación del tope de tasas, pareciera que tampoco cree en el libre mercado, porque se ha evidenciado que esto ha logrado una desintermediación en el sector financiero y ha sido adverso a muchos, que ya no acceden al financiamiento”, indicó.

Desde su perspectiva, las votaciones vinculadas a pensiones y gasto revelan una inclinación hacia decisiones con impacto fiscal. “Ahí la mejora de pensiones para docentes jubilados claramente es una iniciativa de gasto y no es trivial, el costo fiscal es bastante elevado”, señaló, y advirtió que este tipo de medidas se suman a otras que presionan las cuentas públicas.

Castilla sostuvo que una de las primeras señales será el Marco Macroeconómico Multianual, documento que actualiza las proyecciones macroeconómicas y fija el techo de gasto para la formulación del presupuesto. “Si en abril o mayo sale la revisión de las proyecciones macroeconómicas, ese es el preludio de cuál va a ser el techo de gasto para la formulación del presupuesto del 2027”, explicó.

También consideró que la postura frente a Petro-Perú y las asociaciones público-privadas será determinante. “Más complicado me parece lo que tiene que ver con la reestructuración de Petro-Perú, porque el Ejecutivo podría sacar un decreto de urgencia que deje sin efecto el anterior, y eso sí depende de él”, advirtió.

Para Luis Miguel Castilla, director Ejecutivo de Videnza Instituto, el gesto es “más simbólico”, porque el BCR es una institución constitucionalmente autónoma.

Carlos Casas, profesor principal del Departamento Académico de Economía e investigador de la Universidad del Pacífico, identificó en las votaciones una lógica de corto plazo asociada a mayores compromisos de gasto. “Identifico una mirada más de corto plazo, sumándose a medidas populistas, porque el séptimo retiro, la libre disposición de la CTS y la mejora de pensiones para docentes jubilados van con el tema de incrementar el gasto”, sostuvo.

Casas, tambien ex viceministro de Economia, advirtió que el efecto fiscal dependerá de la evolución de ingresos y de la acumulación de nuevas medidas. “La mejora de pensiones sí va a significar un mayor gasto y eso puede presionar a la caja fiscal, y si se suman a eso más medidas de este tipo, sí se puede poner en peligro la regla fiscal para este año, creo que ese es el principal miedo”, afirmó.

Sobre el proyecto para derogar la Ley 32123, consideró que la señal es clara respecto al sistema privado de pensiones. “Eso va en contra del sistema AFP, de debilitar el sistema AFP, lo cual sí sería peligroso, aunque ha sido una propuesta que no ha prosperado”, señaló.

No obstante, Casas indicó que no ve un escenario de cambios estructurales en el corto plazo debido al contexto político y al calendario electoral. “No veo que haya mucho peligro de cambio, me puedo equivocar, pero no sería lo más sensato y tampoco hay tiempo para implementarlo”, indicó, al considerar que tras la primera vuelta se reduce el margen de acción del Ejecutivo.

Para el académico, el presupuesto será el principal termómetro de la orientación económica. “Buena parte del presupuesto va a ser hecho durante su mandato y ahí es donde se va a ver exactamente cómo viene la mano para el siguiente año”, explicó, al advertir que dejar compromisos fiscales elevados podría complicar al siguiente gobierno.

También precisó que el segundo trimestre será clave para evaluar la regla fiscal. “Habrá que ver cómo va el gasto y cómo van los ingresos, porque si se ve una elevación fuerte del gasto mientras los ingresos ya no crecen al mismo ritmo, ahí va a quedar claro si se está dejando una bomba de tiempo para el siguiente gobierno”, sostuvo.

Finalmente, ambos economistas coincidieron en que el nombramiento del próximo ministro de Economía será una señal determinante para el mercado. Para Castilla, el designado deberá garantizar continuidad y dar claridad sobre la trayectoria fiscal. “La decisión más importante ahorita es a quién nombra como ministro de Economía y qué tipo de marco macroeconómico se presenta”, señaló.

Casas, por su parte, sostuvo que el perfil del nuevo titular del MEF debe ser técnico y con experiencia en el sector público. “Creo que debería tener una orientación bastante promercado y que conozca bastante el sector público; dado el poco tiempo, eso es lo mínimo y también lo máximo que se puede pedir”, afirmó.