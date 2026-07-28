El brent moderaba su caída respecto al cierre del lunes, en el que llegó a ceder 8,7%, hasta 88,36 dólares, en el mercado de futuros de Londres, tras pausarse los ataques. Foto: EFE.
El brent moderaba su caída respecto al cierre del lunes, en el que llegó a ceder 8,7%, hasta 88,36 dólares, en el mercado de futuros de Londres, tras pausarse los ataques. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El precio del petróleo brent, el crudo de referencia en Europa para entrega en septiembre, caía un 0,62% este martes antes de la apertura oficial del mercado bursátil y se encontraba en 87,81 euros después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara la víspera detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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