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Resumen

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La semana pasada, el Texas ya se encareció casi un 15% ante la escalada en los ataques recíprocos entre EE.UU. e Irán. Foto: GEC.
La semana pasada, el Texas ya se encareció casi un 15% ante la escalada en los ataques recíprocos entre EE.UU. e Irán. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este viernes un 0,9 %, hasta los 83,23 dólares el barril, tras nuevas amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Irán, y de que los hutíes de Yemen declararan un embargo marítimo contra Arabia Saudí.

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