Resumen

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Durante el primer trimestre del 2026 el precio del crudo promedió US$72/barril, mientras que en lo que va de abril, registra un promedio cercano a los US$104 por barril. (Foto: EFE)
Durante el primer trimestre del 2026 el precio del crudo promedió US$72/barril, mientras que en lo que va de abril, registra un promedio cercano a los US$104 por barril. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El petróleo continúa como foco del mercado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. A ocho semanas del inicio del conflicto, el mercado sigue reaccionando con alta volatilidad, reflejando mayor preocupación por los riesgos sobre el suministro y su impacto en las presiones inflacionarias, así lo reveló el Reporte Semanal de Scotiabank.

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