El precio del petróleo se encamina a su tercera caída semanal, mientras los operadores analizan con atención el riesgo de nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán frente a la abundante oferta.

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Para este viernes 20 de noviembre el petróleo Brent bajó ligeramente, manteniéndose por debajo de los US$92 el barril tras una sesión volátil el día anterior. El índice de referencia mundial ha caído más de un 4% esta semana, ya que los operadores se han alejado de los activos de riesgos y los indicios de una oferta sólida ha hecho bajar los precios ante la ausencia de una escalada significativa en Medio Oriente.

La caída del crudo se da en un contexto de un posible nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Donald Trump, presidente estadounidense, declaró el jueves a Axios que “no se precipitará a tomar ninguna decisión sobre Irán”, mientras que el secretario de Energía, Chris Wright, restó importancia a las preocupaciones sobre las exportaciones de la región, afirmando en Fox News que los flujos a través del estrecho de Ormuz se encontraban en niveles récord.

La presión generalizada en los mercados mundiales también ha lastrado al petróleo está semana, con un índice de las acciones mundiales encaminándose hacia su racha bajista más prolongada en más de tres años y el cobre desplomándose debido al nerviosismo en torno a la comercio de la IA.

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El brent ha caído aproximadamente una quinta parte este mes, a medida que se recuperaban los suministros procedentes del Medio Oriente y Trump se abstenía de lanzar nuevos ataques. Sin embargo, recientemente se ha producido un recrudecimiento de los enfrentamientos de baja intensidad: aviones de combate estadounidense han bombardeado esta semana la isla iraní de Qeshm y Teherán ha intensificado los ataques contra los petroleros que cruzan el Estrecho de Ormuz.

Ante este panorama de oferta cada vez más bajista, la Agencia Internacional de la Energía pronosticó un excedente de aproximadamente 2 millones de barriles al día para este trimestre, mientras que Goldman Sachs Group Inc. (GS) señaló el riesgo de un exceso de oferta para el próximo año.