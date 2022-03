Los precios de las dos cotizaciones de referencia del petróleo, el Brent y el WTI, bajaron más de un 5% este martes, reaccionando a los avances en las conversaciones entre Ucrania y Rusia pero también al confinamiento en China por el COVID-19, que está lastrando la demanda.

Hacia las 12H30 GMT, el Brent del Mar del Norte para entrega en mayo bajaba un 5,95%, hasta los US$ 105,79 el barril, y el WTI estadounidense perdía un 6,14%, hasta los US$ 99,45, por debajo de la marca simbólica de los US$ 100 el barril.

El jefe negociador de los ucranianos declaró el martes que los resultados de la reunión en Estambul son suficientes para permitir un encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski.

Este diálogo busca terminar con el conflicto que ha dejado cerca de 20.000 muertos y ha obligado a 10 millones de personas a dejar su hogar desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero.

Las expectativas tras la cita -que el ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, calificó como los “progresos más importantes” desde el inicio de la guerra- permitieron que el rublo subiera un 10% frente al dólar y las bolsas europeas también reaccionaron al alza con una subida de 3,5% en Francfort, 3,5% en París y un ganancia de 1,2% en Londres.

“Esta es la primera vez durante este conflicto que hemos visto algún indicio de una forma de relajamiento de las acciones militares de parte de Rusia”, indicó a la AFP el analista de SEB Bjarne Schieldrop.