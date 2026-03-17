Resumen

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En la región, el efecto resulta relevante dado su peso en los índices de precios. Por ejemplo, los combustibles para vehículos y vivienda representan el 7,4% y el 2,2% en Brasil y Perú, respectivamente. Foto: GEC.
En la región, el efecto resulta relevante dado su peso en los índices de precios. Por ejemplo, los combustibles para vehículos y vivienda representan el 7,4% y el 2,2% en Brasil y Perú, respectivamente. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El reciente aumento del precio del petróleo se explica por la intensificación del conflicto en Medio Oriente y por mayores riesgos sobre el suministro energético global, indicó Scotiabank en su Reporte Semanal.

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