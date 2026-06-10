Los precios del petróleo volvieron a subir luego que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, escribiera en un su red social que Irán “pagaría el precio” por haber tardado demasiado en negociar y que Teherán dijera que reevaluar su compromiso diplomático con Washington tras los ataques recíprocos ocurridos durante la noche.

PUEDES VER: Wall Street cae en la apertura por la guerra en Irán y ventas en semiconductores

En los mercados energéticos, el crudo estadounidense subió 1,63% hasta los 89,64 dólares por barril y el petróleo Brent subió hasta los 92,65 dólares por barril, 1,31% más en la jornada.

Cabe precisar que los elevados precios del petróleo son uno de los principales factores que impulsan la inflación.

Yahoo finance indicó que la Guardia Revolucionaria iraní declaró haber llevado a cabo ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahréin en represalía por los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes en torno al Estrecho de Ormuz.

MÁS INFORMACIÓN: Paramount acusa a Netflix de ejercer fuerte presión en contra del acuerdo con Warner Bros

Los enfrentamientos constituyeron uno de los mayores brotes de hostilidades desde que los dos países acordaron un alto el fuego en abril.

“El hecho de que las cifras de inflación coincidieran con las expectativas no significa que fueran buenas. El tiempo se agota para lograr la apertura del Estrecho de Ormuz, ya sea por la fuerza o mediante una tregua. La Reserva Federal no va a intentar adivinar cuándo sucederá, así que el presidente Trump debe brindarles certeza antes de que se reúnan”, señaló Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management.