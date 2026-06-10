Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cabe precisar que los elevados precios del petróleo son uno de los principales factores que impulsan la inflación. (Foto: EFE)
Cabe precisar que los elevados precios del petróleo son uno de los principales factores que impulsan la inflación. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Los precios del petróleo volvieron a subir luego que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, escribiera en un su red social que Irán “pagaría el precio” por haber tardado demasiado en negociar y que Teherán dijera que reevaluar su compromiso diplomático con Washington tras los ataques recíprocos ocurridos durante la noche.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.