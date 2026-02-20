El presidente Balcázar se reunió con la ministra de Economía: lo que se discutió sobre la nueva Carretera Central

Este viernes, el presidente de la República José María Balcázar se reunió con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles.

Ya el miércoles, tras juramentar como mandatario, Balcázar dijo que conversaría con Miralles pues “no podemos llevar al país a una situación de ensayos económicos”.

De acuerdo con el portal de Transparencia del despacho presidencial, la ministra Miralles ingresó a las 2:17 p.m. para una reunión de trabajo y se retiró a las 2:44 p.m. de Palacio de Gobierno.

No obstante, posteriormente, Balcázar brindó declaraciones junto con Miralles, así como con el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto; el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón; y con el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas.

En TV Perú, el presidente garantizó que las obras del proyecto de la nueva Carretera Central iniciarán antes de que culmine su gestión, por lo que se tienen comprometido S/600 millones para este año. De requerirse alguna obra adicional, se analizará un crédito suplementario, agregó.

Asimismo, la ministra de Economía sostuvo que también se trabajará en una solución integral del proyecto, por lo que revisarán todos los mecanismos y modalidades de financiamiento para garantizar que el proyecto sea culminado y puesto en servicio.

(Foto: Presidencia Perú)

A su vez, el ministro Prieto, también presente en la reunión de trabajo, sostuvo que se ha optimizado con el MEF el monto del proyecto y se calendarizaron los principales hitos a cumplir para tener los estudios definitivos culminados y se pueda convocar, adjudicar e iniciar la construcción de la nueva Carretera Central.

Cabe recordar que Balcázar aún tiene que designar al nuevo gabinete ministerial.

El proyecto

Tal como lo dijo el domingo la ministra Miralles en Panorama, la nueva Carretera Central estaba valorizada en S/12.000 millones. La cifra se elevó a S/30.000 millones, pese a que aún no se inicia su construcción.

El objetivo, agregó, es que se inicie la gestión del proyecto antes de julio.

Además, en RPP, señaló también que se estaban evaluando alternativas que permitan el avance de obras sin que todo el peso sea cargado a las arcas públicas.