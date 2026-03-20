Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

BTS regresa por todo lo alto para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, "ARIRANG". Solo el concierto gratuito podría generar un impacto económico estimado de US$177 millones para Seúl. (Foto: Netflix).
BTS regresa por todo lo alto para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, "ARIRANG". Solo el concierto gratuito podría generar un impacto económico estimado de US$177 millones para Seúl. (Foto: Netflix).
Por Redacción EC

Tras una pausa de casi cuatro años, las megaestrellas del K-pop BTS están de vuelta con un nuevo álbum, un acuerdo de transmisión en vivo con Netflix y una gira mundial que podría rivalizar con la gira Eras Tour de Taylor Swift, que batió récords y recaudó 2 mil millones de dólares , en términos de ganancias.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.