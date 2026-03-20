Tras una pausa de casi cuatro años, las megaestrellas del K-pop BTS están de vuelta con un nuevo álbum, un acuerdo de transmisión en vivo con Netflix y una gira mundial que podría rivalizar con la gira Eras Tour de Taylor Swift, que batió récords y recaudó 2 mil millones de dólares , en términos de ganancias.

De acuerdo con Bloomberg , se espera que unos 260.000 fans se dirijan a la plaza Gwanghwamun de Seúl para el concierto gratuito “BTS The Comeback Live | Arirang” el 21 de marzo . Con el Palacio Gyeongbok del siglo XIV y modernas torres de cristal como telón de fondo, la actuación marca la primera presentación de la banda al completo desde que sus miembros se retiraron en 2022 para cumplir con su servicio militar. El nuevo álbum, Arirang , se lanza el día anterior, dando inicio a una gira mundial de 82 fechas que abarcará cinco continentes.

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El regreso de BTS podría impulsar un repunte del consumo propio de las fiestas navideñas, en un momento en que la demanda interna en Corea del Sur se encuentra debilitada. Solo el concierto gratuito podría generar un impacto económico estimado de US$177 millones para Seúl, según un análisis de datos realizado por Bloomberg, basado en el gasto potencial en vuelos, hoteles, comida, productos y otros ingresos como las plataformas de streaming.

Este fenómeno refleja los repuntes económicos observados en ciudades desde Singapur hasta Estocolmo durante la gira Eras Tour, pero con US$177 millones, Bloomberg estimó que el impacto del concierto del 21 de marzo será mucho mayor que el aumento promedio por concierto de Swift, que ronda entre los 50 y los 70 millones de dólares por parada en Estados Unidos.

“BTS supone una enorme ventaja para cualquier ciudad donde actúen: al igual que Swift, son capaces de motivar a los fans a viajar miles de kilómetros para ver un concierto”, afirmó CedarBough Saeji, profesor adjunto de Estudios Coreanos y de Asia Oriental en la Universidad Nacional de Pusan.

Según una estimación de Bloomberg basada en datos oficiales de 2022 del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur, los ingresos previstos por la venta de entradas y productos relacionados, solo para las fechas confirmadas, podrían superar los US$800 millones. Es probable que esta cifra sea conservadora, dado el fuerte aumento de los precios de las entradas para eventos en directo en los últimos años.

En esa misma línea, las casas de bolsa locales proyectan ganancias aún mayores gracias a la gira mundial completa de BTS. IBK Investment & Securities estimó que podría generar al menos 2,9 billones de wones (US$2.000 millones), aplicando supuestos conservadores para los márgenes de venta de entradas y mercancía, mientras que IM Securities afirma que solo las entradas podrían generar 1,5 billones de wones.

Si BTS y su agencia de representación, Hybe Co. , extienden la gira de 82 conciertos (su sitio web anuncia “MÁS POR VENIR”), las ganancias totales podrían rivalizar con el récord de Swift. Los fans de BTS, conocidos colectivamente como ARMY, están tan entusiasmados por ver a sus ídolos en vivo por primera vez en años que las entradas para las fechas anunciadas se agotaron casi de inmediato. La gira de Swift recaudó 2200 millones de dólares con 149 conciertos.

“En el momento en que anunciaron la gira mundial, todo el mundo se volvió loco”, dijo Barbara dela Pena, una de las administradoras del grupo de fans de BTS Australia en Facebook. “Estoy tan emocionada que cada vez que hablo de ello, siento mariposas en el estómago”, agregó.

Pena, quien dejó su trabajo corporativo en el sector inmobiliario el año pasado y ahora dirige tours personalizados de K-pop, comentó que observa una creciente demanda de experiencias de viaje cuidadosamente diseñadas para los fans. Los aficionados australianos de mayor edad al K-pop pueden permitirse gastar mucho dinero para ver a sus ídolos junto a una comunidad de fans con intereses similares. No consiguió entradas para el concierto de apertura gratuito, pero llevará una gira de doce personas al concierto de BTS en Goyang, una ciudad al noroeste de Seúl.

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Los precios de las habitaciones de hotel en las ciudades donde BTS se presenta “se han disparado”, dijo, y agregó que la agencia local con la que trabaja le informó que los costos de las habitaciones se habían cuadruplicado para las fechas posteriores al anuncio de la gira.

Hybe citó datos de Hotels.com que muestran que las búsquedas internacionales de Seúl aumentaron un 160% en las 48 horas posteriores al anuncio de la gira, mientras que Busan, otra parada de la gira, se disparó un 2400%, según indicó la agencia en un comunicado de prensa que destacaba el impacto de la gira.

Acuerdo con Netflix

El acuerdo de transmisión en directo con Netflix llega además en un momento en que el éxito de historias surcoreanas como la película ganadora del Oscar “Kpop Demon Hunters” está generando un renovado interés en la cultura pop del país, dando un nuevo impulso al poder de su marca y beneficios económicos que podrían perdurar mucho más allá de los conciertos de BTS.

“Permitir que BTS destaque lugares del patrimonio coreano como el Palacio Gyeongbok y ponga de relieve la historia y la cultura coreanas a través de la que probablemente será la transmisión en vivo más vista de Netflix de todos los tiempos es una decisión racional y estratégica para el gobierno”, dijo Saeji.

Netflix no ha revelado cuánto pagó por transmitir el espectáculo de apertura, que también se retransmitirá en directo en cines locales, pero a modo de comparación, según se informa, la plataforma firmó un acuerdo por valor de US$60 millones en 2019 con Beyoncé en un paquete de tres partes que incluía su actuación en directo en el intermedio navideño de la NFL de 2024.

Según informaron a Bloomberg News, las cadenas de tiendas de conveniencia como CU y 7-Eleven, así como los dueños de restaurantes cercanos al lugar del concierto, están abasteciéndose, centrándose en artículos de alta demanda como el agua embotellada. Las cadenas de cafeterías, como Hollys, se preparan para ampliar su horario de atención, y algunas incluso planean abrir durante la noche para atender a los fans que harán fila desde temprano para acceder al evento. Se espera que las ventas diarias alcancen niveles similares a los de Navidad: unos 2 millones de wones, en comparación con los aproximadamente 300.000 wones de las últimas semanas.