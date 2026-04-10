Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las rutas comprenden desde Carabayllo - Comas, Los Olivos, San Miguel -Pueblo Libre - Magdalena y Villa El Salvador. (Foto: Andina).
Las rutas comprenden desde Carabayllo - Comas, Los Olivos, San Miguel -Pueblo Libre - Magdalena y Villa El Salvador. (Foto: Andina).
Por Redacción EC

En estas elecciones 2026, que se llevarán a cabo este domingo 12 de abril, Yape habilitará buses gratuitos para facilitar el traslado de los ciudadanos a sus locales de votación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.