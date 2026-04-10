En estas elecciones 2026, que se llevarán a cabo este domingo 12 de abril, Yape habilitará buses gratuitos para facilitar el traslado de los ciudadanos a sus locales de votación.

Los buses estarán disponibles desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. y recorrerán durante todo el día cuatro rutas estratégicas que cruzarán avenidas principales de la ciudad con paraderos establecidos a lo largo del recorrido, lo que permitirá a más personas movilizarse con mayor facilidad en la jornada electoral.

“En Yape estamos convencidos de que para lograr un mejor país es importante que todos los peruanos nos involucremos activamente en estas elecciones, y la mejor manera de hacerlo es a través del voto. Por eso, buscamos facilitar el traslado de las personas en esta fecha tan significativa”, sostuvo Lucia Barrantes, Líder de Experiencia de Yape.

“La habilitación de estos buses gratuitos se suma a otras acciones que hemos venido desplegando en el contexto de las Elecciones 2026 desde inicios de marzo, como la creación de la sección informativa “Elecciones Generales” dentro de Yape, que reúne contenido claro y accesible sobre el proceso electoral e información sobre los candidatos, con la finalidad de que los peruanos votemos de manera informada para construir el país que soñamos”, agregó.

¿Cuáles serán las rutas?

Conoce las rutas y paraderos:

Ruta 1: Carabayllo – Comas

Paradero inicial: Av. Universitaria con Av. Manuel Prado

Paraderos durante el recorrido:

Av. Universitaria con Av. Parque Zonal

Av. Universitaria con Av. Chumpu Ocllo

Av. Universitaria con Av. San Felipe

Av. Universitaria con Av. Los Inkas

Av. Universitaria con Av. Micaela bastidas

Av. Universitaria con Av. 22 de agosto

Paradero final: Av. Universitaria con Av. Parral

Ruta 2: Los Olivos

Paradero inicial: Av. Universitaria con Av. Santa Elvira

Paraderos durante el recorrido:

Av. Universitaria con Av. Naranjal (Parque Naranjal)

Av. Universitaria con Av. Los Alisos

Av. Universitaria con Av. Carlos Izaguirre

Av. Carlos izaguirre con Av. Santiago Antunez de Mayolo (Municipalidad de Los Olivos)

Av. Santiago Antunez de Mayolo, Cuadra 12 (Chifa Yen Yen)

Av. Santiago Antunez de Mayolo con Av. Universitaria

Paradero final: Av. Angélica Gamarra con Av. Universitaria

Ruta 3: San Miguel – Pueblo Libre - Magdalena

Paradero inicial: Av. La Marina con Callao y Tormalinas

Paraderos durante el recorrido:

Av. La Marina con Av. Insurgentes

Av. La Marina con Av. Elmer Faucett

Av. La Marina con el Parque de las Leyendas

Av. La Marina, cuadra 5 (altura del Starbucks de Av. La Marina con Av. Sucre)

Av. Brasil con Av. Javier Prado

Paradero final: Av. Brasil con Jr. Inclán

Ruta 4: Villa El Salvador

Paradero inicial: Av. Revolución con Av. Modelo

Paraderos durante el recorrido:

Av. Revolución con Av. El Sol

Av. Revolución con Av. Velasco Alvarado

Av. Revolución con Av. Bolívar

Av. Revolución con Av. José Carlos Mariátegui

Av. Revolución con Óvalo Las Palomas

Av. Revolución con Av. Universitaria

Paradero final: Av. Revolución con Av. María Reiche.