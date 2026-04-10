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En estas elecciones 2026, que se llevarán a cabo este domingo 12 de abril, Yape habilitará buses gratuitos para facilitar el traslado de los ciudadanos a sus locales de votación.
En estas elecciones 2026, que se llevarán a cabo este domingo 12 de abril, Yape habilitará buses gratuitos para facilitar el traslado de los ciudadanos a sus locales de votación.
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Los buses estarán disponibles desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. y recorrerán durante todo el día cuatro rutas estratégicas que cruzarán avenidas principales de la ciudad con paraderos establecidos a lo largo del recorrido, lo que permitirá a más personas movilizarse con mayor facilidad en la jornada electoral.
“En Yape estamos convencidos de que para lograr un mejor país es importante que todos los peruanos nos involucremos activamente en estas elecciones, y la mejor manera de hacerlo es a través del voto. Por eso, buscamos facilitar el traslado de las personas en esta fecha tan significativa”, sostuvo Lucia Barrantes, Líder de Experiencia de Yape.
“La habilitación de estos buses gratuitos se suma a otras acciones que hemos venido desplegando en el contexto de las Elecciones 2026 desde inicios de marzo, como la creación de la sección informativa “Elecciones Generales” dentro de Yape, que reúne contenido claro y accesible sobre el proceso electoral e información sobre los candidatos, con la finalidad de que los peruanos votemos de manera informada para construir el país que soñamos”, agregó.
¿Cuáles serán las rutas?
Conoce las rutas y paraderos:
- Ruta 1: Carabayllo – Comas
Paradero inicial: Av. Universitaria con Av. Manuel Prado
Paraderos durante el recorrido:
- Av. Universitaria con Av. Parque Zonal
- Av. Universitaria con Av. Chumpu Ocllo
- Av. Universitaria con Av. San Felipe
- Av. Universitaria con Av. Los Inkas
- Av. Universitaria con Av. Micaela bastidas
- Av. Universitaria con Av. 22 de agosto
Paradero final: Av. Universitaria con Av. Parral
- Ruta 2: Los Olivos
Paradero inicial: Av. Universitaria con Av. Santa Elvira
Paraderos durante el recorrido:
- Av. Universitaria con Av. Naranjal (Parque Naranjal)
- Av. Universitaria con Av. Los Alisos
- Av. Universitaria con Av. Carlos Izaguirre
- Av. Carlos izaguirre con Av. Santiago Antunez de Mayolo (Municipalidad de Los Olivos)
- Av. Santiago Antunez de Mayolo, Cuadra 12 (Chifa Yen Yen)
- Av. Santiago Antunez de Mayolo con Av. Universitaria
Paradero final: Av. Angélica Gamarra con Av. Universitaria
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- Ruta 3: San Miguel – Pueblo Libre - Magdalena
Paradero inicial: Av. La Marina con Callao y Tormalinas
Paraderos durante el recorrido:
- Av. La Marina con Av. Insurgentes
- Av. La Marina con Av. Elmer Faucett
- Av. La Marina con el Parque de las Leyendas
- Av. La Marina, cuadra 5 (altura del Starbucks de Av. La Marina con Av. Sucre)
- Av. Brasil con Av. Javier Prado
Paradero final: Av. Brasil con Jr. Inclán
- Ruta 4: Villa El Salvador
Paradero inicial: Av. Revolución con Av. Modelo
Paraderos durante el recorrido:
- Av. Revolución con Av. El Sol
- Av. Revolución con Av. Velasco Alvarado
- Av. Revolución con Av. Bolívar
- Av. Revolución con Av. José Carlos Mariátegui
- Av. Revolución con Óvalo Las Palomas
- Av. Revolución con Av. Universitaria
Paradero final: Av. Revolución con Av. María Reiche.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.