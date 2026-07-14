Los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026 no solo modifican la rutina de millones de hinchas, sino también el comportamiento de la red eléctrica del país. La demanda de energía cae de forma pronunciada desde el inicio de los encuentros, mientras los aficionados se concentran en seguir a Lionel Messi y al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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