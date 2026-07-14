Los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026 no solo modifican la rutina de millones de hinchas, sino también el comportamiento de la red eléctrica del país. La demanda de energía cae de forma pronunciada desde el inicio de los encuentros, mientras los aficionados se concentran en seguir a Lionel Messi y al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Según informó Bloomberg, las plazas, bares y otros espacios donde se transmiten los partidos están concentrando a miles de aficionados, lo que reduce el consumo eléctrico en los hogares. Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista argentino, ha identificado una marcada caída de la demanda apenas comienza cada encuentro de la selección.

El comportamiento volvió a observarse durante el partido frente a Egipto. La demanda registró un breve repunte durante el entretiempo, cuando muchos espectadores aprovecharon la pausa para utilizar electrodomésticos, y volvió a descender en la segunda mitad. Según Bloomberg, la evolución del consumo reflejó la atención de los hinchas durante un encuentro que Argentina terminó remontando para avanzar en el torneo.

La selección logró revertir el resultado con tres goles en 13 minutos. Messi anotó uno y participó con una asistencia en otro. Posteriormente, Argentina derrotó por 3-1 a Suiza en los cuartos de final y avanzó a la semifinal, en la que enfrentará a Inglaterra este miércoles.

Este tipo de variaciones no son exclusivas de Argentina. En el Reino Unido se conocen como TV pickups los aumentos repentinos de la demanda eléctrica cuando millones de personas utilizan hervidores, cocinas u otros electrodomésticos durante las pausas de programas o eventos de gran audiencia. Fenómenos similares también se registran durante el Super Bowl en Estados Unidos y el Ramadán en algunos países de Medio Oriente.

Cammesa ha identificado en anteriores partidos de la selección una curva de demanda en forma de “W”, caracterizada por una caída del consumo durante el juego y repuntes en el entretiempo y al finalizar el encuentro. Por ello, la empresa monitorea de cerca el comportamiento de la red antes, durante y después de cada presentación de Argentina.

La gestión de estas variaciones se ha vuelto más compleja por el crecimiento de las fuentes renovables. Al cierre del 2025, la energía eólica y solar representaba cerca del 20% de la generación eléctrica argentina, pero su disponibilidad depende de las condiciones meteorológicas y no siempre puede ajustarse rápidamente frente a cambios repentinos en el consumo.