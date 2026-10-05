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Resumen

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Elmer Cuba, titular del MEF.
Elmer Cuba, titular del MEF.
Por Melissa Rodríguez Enciso

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, advirtió que el Gobierno necesita recursos adicionales para pagar las pensiones de militares y policías durante los próximos meses. Durante la sustentación del proyecto de crédito suplementario ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, sostuvo que la gestión anterior no había presupuestado esas obligaciones entre julio y diciembre.

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