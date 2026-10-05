Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, advirtió que el Gobierno necesita recursos adicionales para pagar las pensiones de militares y policías durante los próximos meses. Durante la sustentación del proyecto de crédito suplementario ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, sostuvo que la gestión anterior no había presupuestado esas obligaciones entre julio y diciembre.

“No vamos a poder pagar en los próximos meses las pensiones de militares y policías”, sostuvo el titular del MEF al explicar la necesidad de aprobar el financiamiento solicitado.

Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, y César Astudillo, ministro del Interior, precisaron que sus pedidos buscan cubrir las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial correspondientes a octubre, noviembre y diciembre del 2026. En conjunto, solicitaron aproximadamente S/1.346,2 millones.

El Ministerio de Defensa requirió S/499.249.840 para financiar las pensiones del último trimestre. Durante la exposición, el titular de la cartera sostuvo que esos pagos no habían quedado financiados por el gobierno saliente.

Por su parte, el Ministerio del Interior solicitó S/847 millones para las pensiones de los policías retirados durante el mismo período. El titular del sector explicó que existía el riesgo de dejar impagos a los pensionistas y que los recursos solicitados permitirían atender esas obligaciones.

El pedido previsional concentró la mayor parte de los S/1.097 millones requeridos por Interior. Los otros S/250 millones se destinarían a la adquisición de patrulleros y chalecos antibalas para fortalecer la seguridad ciudadana.

Durante el debate, el diputado Tito Rojas (Juntos por el Perú) señaló que no se oponía al financiamiento de las pensiones militares y policiales, pero pidió atender también las demandas de los docentes cesantes y jubilados. Reclamó la reglamentación de la ley de pensiones dignas, que, según sostuvo, seguía pendiente.

Elmer Cuba, ministro del MEF, en el Congreso. Foto: César Campos/@photo.gec

En respuesta, Cuba sostuvo que el MEF había mantenido reuniones con organizaciones de docentes y que continuaría el diálogo. Sin embargo, en su intervención no anunció una fecha para reglamentar la ley ni recursos adicionales para atender ese pedido.

Sustento fiscal

El financiamiento de las pensiones está incluido en el proyecto de ley de créditos suplementarios por S/8.228 millones que Cuba sustentó ante la comisión. La iniciativa contempla recursos para acciones frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, infraestructura, seguridad ciudadana, salud, educación y otras obligaciones esenciales.

Cuba explicó que la iniciativa busca atender gastos que el Gobierno encontró sin presupuesto, además de financiar intervenciones ante el fenómeno climático y ejecutar parte de su plan de gobierno durante el último trimestre del año.

El ministro sostuvo que la mayor recaudación tributaria permite ampliar el gasto público. “Esto no pone en riesgo la solvencia fiscal, encaja perfectamente en la meta fiscal de 1,8% del producto”, dijo. Añadió que los recursos provendrían de ingresos ordinarios y operaciones de endeudamiento mediante bonos soberanos.