El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, estimó que la crisis política le restó 2,5 puntos porcentuales al crecimiento del PBI per cápita. Lo señaló durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco, en la sesión “Posición del Gobierno Central”, moderada por Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Cuba dijo que la productividad aportó menos al crecimiento potencial de la economía en los 10 años en que el Perú tuvo ocho gobiernos que en los 15 anteriores, cuando tuvo tres. Sostuvo que, aun si el país logra evitar una recesión por El Niño y sacar adelante las reformas para elevar la productividad, la inestabilidad política seguirá limitando el crecimiento.

“La crisis política nos cuesta, por lo menos 2,5 puntos de menor crecimiento per cápita”, dijo.

El ministro anotó que el Gobierno también impulsará una nueva ley de inversión pública para reforzar los controles antes de que los gobiernos regionales y locales inicien proyectos. Señaló que una comisión ya trabaja en la reforma y atribuyó parte de la paralización de obras a que se iniciaron demasiadas al mismo tiempo sin recursos para terminarlas.

“Se nos fue la mano. Obras que comienzan y nunca pueden terminarse porque no hay dinero”, dijo durante su exposición.

Además, estimó que el monto pendiente para terminar los proyectos de inversión pública ya iniciados equivale al 88% del PBI.

El ministro también advirtió que el bajo rendimiento escolar limita las posibilidades de acceder a mejores ingresos en la vida adulta. Señaló que solo el 32% de los alumnos de cuarto de primaria alcanza el nivel esperado en matemáticas.

“Seguimos fabricando pobres y vulnerables. (...) Así la economía crezca, su salario puede subir solamente por demanda”, advirtió Cuba.

Al hablar de cómo las empresas pueden mejorar su productividad, Cuba puso como ejemplo a los productores que adaptaron variedades de arándanos para cultivarlas en el desierto peruano. Dijo que otras actividades también podrían beneficiarse si prueban nuevas formas de producir.

En CADE Ejecutivos 2026, Elmer Cuba planteó reducir la informalidad laboral del 70% a un nivel cercano al promedio regional, que situó en 48%.

Informalidad y evasión

Consultado sobre qué medidas llevaría el Ejecutivo al Congreso tras quedar fuera de las facultades legislativas, respondió que la prioridad será revisar las reglas laborales y tributarias de las microempresas. Durante su exposición había señalado que nueve de cada diez trabajadores de ese segmento carecen de contrato.

“Tiene normas desde hace 30 años, que no están funcionando. O sea, no tendríamos el 70% de informalidad”, dijo.

Asimismo, el ministro señaló que el MEF y Sunafil trabajan en un estudio sobre el costo de cumplimiento, con apoyo de organismos multilaterales. También dijo que el Gobierno fortalecerá la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi y señaló que la mayoría de los casos que atiende corresponde a municipios.

Cuba estimó que la evasión del IGV y del impuesto a la renta empresarial equivale al 9% del PBI, frente a un promedio regional de 6,7%. Explicó que el Gobierno busca recuperar parte de esos ingresos en 2027.

“A esta velocidad podemos ir el próximo año no a 15 puntos de producto de presión tributaria, sino a 16, sin cambiar ninguna tasa. Y sin presionar a las empresas que pagan lo que corresponde. Estamos yendo al evasor”, sostuvo.

El ministro había planteado en su exposición que, si el Estado logra elevar de forma permanente sus ingresos tributarios en dos puntos del PBI, destinaría la mitad de esos recursos a infraestructura y la otra mitad a atender necesidades de la población.

Cuba también cuestionó el costo fiscal de la ley de pensiones para docentes jubilados aprobada por el Congreso anterior. Dijo que el Ejecutivo trabaja en una propuesta alternativa y que se ha reunido con los docentes.

Sobre las perspectivas de crecimiento, Cuba dijo que el 4% previsto en el Marco Macroeconómico Multianual a partir de 2028 es una proyección conservadora porque sirve de base para elaborar el presupuesto público. Entre las inversiones con las que el Gobierno espera ampliar la capacidad productiva del país, mencionó proyectos eléctricos, mineros y de irrigación, como Majes Siguas y Chavimochic.