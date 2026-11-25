El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, conversó con El Comercio en el marco de Cade Ejecutivos 2026, señalando que el crecimiento económico del segundo semestre de 2027 podría situarse en 4%. Añadió que desde el gobierno vienen trabajando en combatir la evasión tributaria, dado que esta problemática representa un 9% del producto bruto interno (PBI).

-El MEF revisó la proyección del crecimiento del país en el marco macroeconómico multianual, de 3,4% a 3,1% para este año. Se debe a la caída agrícola y de la pesca. ¿Cuándo se va a comenzar a revertir el efecto del fenómeno de El Niño?

El Perú está creciendo 3,1% entre enero y setiembre. Hemos revisado las cifras de 3,4% a 3,1%, porque el cuarto trimestre va a ser el crecimiento también en esa misma línea, de 3,1%. Estamos creciendo rápido.

-¿Frente a otros países en la región?

Y también versus Perú del pasado. La economía no primaria, que representa 80% del PBI, está creciendo en lo que va del año 4,5%. Lamentablemente, países importantes de la región están en una parálisis económica, hablando de Chile, Argentina, Brasil, Colombia o Bolivia. Perú es como una isla de crecimiento, incluso este año, que tenemos El Niño encima.

-¿Se podrá ver la recuperación desde junio o julio del próximo año?

No, la idea es que no se sienta en el agregado una desaceleración. Por eso hemos puesto en la mesa una política fiscal contracíclica, que nunca lo hemos hecho. En El Niño de 1983 y 1998, parecido al Niño de ahora, no teníamos espacio fiscal para responder y hubo recesión.

De hecho, hubo recesión muy fuerte hace unos años. Ahora tenemos espacio fiscal para responder y tenemos además una economía muy dinámica. Por ejemplo, el último Niño fue en el 2023, hace tres años, y la economía peruana cayó 0,4% después de 20 años, sin el Covid. Eso no está ocurriendo ahora. Este Niño es más fuerte que en 2023 y estamos creciendo 3,1%.

El ministro de Economía indicó que a partir de abril del 2027, una vez que el Perú no se vea afectado por el fenómeno de El Niño, habrá espacio para presentar normas de carácter tributario y laboral.

-Me refería a los sectores que definitivamente van a caer por el efecto de El Niño, como la agricultura y la pesca.

Claro, esos sectores van a caer por un tema de oferta, pero se van a recuperar durante el próximo año. Más rápido, tal vez, la pesca, cuando ya se inicie la primera campaña de pesca del próximo año. Se puede demorar unas semanas más, porque el calor va a seguir. La agricultura también paulatinamente puede ir mejorando y mostrando mejores números hacia el próximo año.

-El marco macroeconómico multianual también muestra un ajuste de las exportaciones, la estimación del petróleo se mantiene al alza, el oro también, pero el cobre cae un poco en precio.

El precio del cobre ha caído 15% en los últimos 30 días, no es menor.

-¿Es temporal?

No se sabe. Sí se sabe que el precio del cobre no va a volver a lo que fue hace dos o tres años, porque estamos en el mundo de la inteligencia artificial, del uso intensivo del cobre para el tema eléctrico. Y, por lo tanto, no esperamos que baje mucho más, pero sí ha estado en niveles muy altos.

Se va a corregir un poco a la baja y por eso que el presupuesto público y en el marco macroeconómico multianual también somos conservadores. Ponemos crecimientos más bajos, un supuesto del cobre más bajo y también un crecimiento económico de 4% [hacia el 2028 y 2031]. Pensamos que va a ser más, pero para fines conservadores del presupuesto público nos mantenemos en esos números.

-En una entrevista con el CEO de Intercorp, Fernando Zavala, el ejecutivo dijo que el Perú entrará en una etapa de crecimiento del 5%. ¿Esa cifra se verá en el 2027, el 2028 o en el 2029?

Yo creo que en el segundo semestre del próximo año podríamos estar encima del 4%.

-Respecto al tema de los proyectos de ley anunciados sobre la reforma laboral y la tributaria, ¿hay una ventana de tiempo decidida para presentarlos al Congreso?

La ventana de tiempo es El Niño. A partir de abril del próximo año, ya cuando el fenómeno nos vaya dejando, tendremos más espacio para presentar normas del lado tributario y laboral para bajar la informalidad de la microempresa, también de la mano con la comisión correspondiente.

-¿Se mantiene la idea de subir el último tramo del sueldo mínimo hacia abril del próximo año?

Sí, se mantiene. Es parte de la promesa presidencial.

-Otra cosa de la que ha hablado usted es la revisión de las exoneraciones tributarias. Una de ellas es la exoneración a las agroexportaciones y en el Congreso hay proyectos que hablan sobre ajustar o limitar este beneficio para las agroexportadoras. ¿Cuál es la posición del MEF?

No sé por qué estamos hablando de eso. El MEF no se ha pronunciado sobre esa exoneración. Hay sectores políticos que están presentando eso. Todavía no he visto esas propuestas, voy a esperar a que las propongan. Estamos en una democracia y las leyes se cambian con el Congreso.

-¿Hay algunas exoneraciones que como MEF revisarán o ajustarán?

Desde el primer día que estuvimos en este puesto nos estamos dedicando a bajar la evasión tributaria. Es un enemigo mucho más gigante y fácil de derrotar que las exoneraciones.

Detrás de cada exoneración hay un grupo de poder, un grupo de interés. Por ejemplo, las principales exoneraciones de Perú tienen que ver con, por ejemplo, el impuesta a la renta en la CTS o la exoneración del IGV a la educación. No se nos ocurriría ponerle IGV a la educación. Subiría el costo de un país que tiene muy bajos estándares educativos. O el tema del IGV a los perecibles agrícolas. No nos hemos dedicado a eso, sino al tema de la evasión.

Hemos visto con estupor que la evasión es grosera. El mismo país, que es un ejemplo de manejo macroeconómico fiscal, tiene al interior una evasión grosera del 9% del producto. Ahí es donde queremos atacar y eso pesa mucho más que las exoneraciones. Todas [las exoneraciones] juntas son 2% del PBI. En cambio, la evasión junta es 9%. Casi 4 a 1 del problema. No me imagino a ningún gremio defendiendo a algún evasor.

-¿La presión tributaria podría situarse por arriba del 15% al término de este quinquenio?

Por supuesto que sí. Al inicio del 2028 espero mostrar que en el 2027 ya subió un punto del PBI la presión tributaria, de 15% a 16%. La idea es que suba dos puntos, porque vamos a querer llegar, por lo menos, al promedio de la región.

-Sobre la ley de endeudamiento aprobada, esta incluye nuevos bonos para la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Por qué se sostienen estos nuevos bonos? ¿Es oportuno?

Sí, la municipalidad de Lima, a diferencia del resto de municipalidades, tiene un tratamiento distinto por la ley misma. Todos los otros gobiernos subnacionales tienen reglas fiscales.

-Tiene grado de inversión la Municipalidad de Lima.

Sí, y ya depende solamente de la clasificación de las empresas que las califican. En ese sentido, es una decisión política del gobierno apoyar este tipo de bonos.

-¿No preocupan los bonos ya emitidos?

Seguramente va a haber un proceso de recompra a tasas menores dada esta garantía.