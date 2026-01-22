Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX y xAI, asistirá por primera vez al Foro Económico Mundial en Davos, después de años de intercambiar críticas con los organizadores.

Según el medio yahoo finance, Musk fue confirmado como una incorporación de último momento para una sesión del jueves por la tarde, hablando con el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink.

La aparición del multimillonario se da poco después de que el presidente estadounidense pronunciara un discurso de más de una hora donde abordó temas diversos como la censura y las razones por las que Estados Unidos debería controlar Groenlandia.

Vale recordar que Musk calificó, en el pasado, de “aburrida” la reunión anual y ha criticado al FEM como un organismo que “se está convirtiendo cada vez más en un gobierno mundial no electo que la gente nunca pidió y no quiere”.

No obstante, la relación comenzó a estrecharse el año pasado cuando los organizadores pidieron a los recién elegidos Donald Trump y Musk que se unieran.