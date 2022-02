Conforme a los criterios de Saber más

El proyecto de ley 1192-2021 que propone modificar el artículo 8 sobre el trabajo nocturno de la Ley de Jornada de Trabajo y Trabajo en Sobretiempo ingresó a la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. La norma presentada por la congresista de Perú Libre, María Agüero, busca que se cambie la estructura del salario para los trabajadores de la jornada nocturna, dándoles un aumento inmediato del 35%.

“El trabajador que labora en horario nocturno percibirá el pago de una sobretasa por trabajo nocturno de/treinta y cinco por ciento del valor diario de la remuneración básica en cada jornada laborada en horario nocturno”, señala el proyecto de ley.

Según la propuesta, se le considera jornada nocturna al tiempo trabajado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.

Efectos

Actualmente los trabajadores del turno nocturno tienen un piso mínimo salarial que asciende a la sumatoria de los S/930 de la remuneración mínima vital (RMV) más el equivalente al 35% de la misma, es decir, a S/1.255 en total. Ese es el salario mínimo que puede percibir un empleado que labora en dichas horas.

En la sustentación de motivos de la norma, la parlamentaria de Perú Libre indica que la actual Ley de jornada de trabajo es discriminatoria con los empleados de turno nocturno porque el incremento del 35% solo se da a quienes perciben la RMV y a aquellos que en la sumatoria perciben menos de S/1.255, pero excluye a los que tienen más ingresos.

“[La Ley de jornada de trabajo] no determina una sobretasa o porcentaje universal de la compensación pecuniaria, sino la prohibición que se remunere a un trabajador que labora en turno nocturno, por debajo de la remuneración mínima mensual más el equivalente del 35% de dicha remuneración. [...] No obstante la naturaleza del trabajo nocturno [es una] situación inequitativa y discriminatoria, que se corrige con el presente proyecto de ley en el que se prescribe que todo trabajador que labora en jornada nocturna debe percibir la bonificación”, señala la norma.

Según especialistas consultados, la actual ley no es discriminatoria, sino que solo aumenta la remuneración mínima que deben percibir este tipo de trabajadores.

“El proyecto de ley se justifica afirmando que la norma actual es discriminatoria y que esta plantea una situación inequitativa para los trabajadores. Lo que establece la ley es que quienes laboran en turno nocturno tienen un piso salarial distinto a los trabajadores diurnos, que es S/1.255. Acá no estamos hablando de una norma inequitativa”, afirmó Cristina Oviedo, socia del área laboral del estudio Payet.

En caso la propuesta sea aprobada, todos los trabajadores formales que laboren en horario nocturno se verían favorecidos con el incremento del 35% de su remuneración. Este incremento también elevaría el pago de sus beneficios sociales.

“Aquí hay aspectos que se pueden considerar. Hay empresas que recién se recuperan del golpe de la pandemia y estos pagos representarían un aumento significativo en las remuneraciones, más el impacto de pagos colaterales y beneficios sociales. Es decir, hoy tengo un monto pensado para un trabajador y con esta norma tendré un cambio fuerte en el pago de mi producción”, explicó Silvia Rebaza, asociada senior del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

Este incremento de pagos por cada trabajador impulsaría a que las empresas que centran su negocio en horario nocturno dejen de operar en esas horas.

“Esto no es razonable, porque se puede llegar al punto en el que las empresas que trabajan 24 horas como los restaurantes cierren a partir de las 10 de la noche. Muchas empresas que trabajan después de las 10 de la noche ya no serían viables. Empresas de seguridad, discotecas, empresas de limpieza ya no serían viables y eso puede generar desempleo”, advirtió Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.

Asimismo, los negocios que decidan seguir operando con horario reducido podrían decidir cesar a sus trabajadores o perderían incentivo para contratar empleados formales para no pagar el incremento de salarios.

“Esta medida podría generar muchos más costos laborales, por lo que habrá empresas que decidan no trabajar en horario nocturno por lo que optarían por ceses o se contrataría a trabajadores informales para poder funcionar”, remarcó Oviedo.

Dato

Entre otras opiniones, en los fundamentos de la propuesta de la congresista Agüero se recogen las declaraciones del Papa Francisco acerca de las remuneraciones laborales para sustentar el cambio. “El 1 de mayo del 2020, en la Homilía por la Fiesta de San José y por el Día del Trabajador, El Papa Francisco pedía rezar ‘para que a nadie le falte el trabajo y que todos sean justamente remunerados y puedan gozar de la dignidad del trabajo y la belleza del descanso’”, indica el proyecto.

