Las expectativas del empresariado sobre la economía peruana mejoraron de manera significativa frente al año pasado. Un estudio elaborado por la consultora GRM entre el 8 y el 20 de julio, en alianza con la red de networking empresarial BNI, mostró que el 85% de los 250 ejecutivos encuestados en Lima Metropolitana esperaba que la economía del país mejorara durante los próximos 12 meses, casi el doble del 44% registrado en la medición del 2025. Asimismo, el 76% consideró probable que su empresa incremente sus inversiones en ese mismo período.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.