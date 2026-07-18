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Resumen

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Juan José Marthans León, economista Pad – escuela de Dirección universidad de Piura, analista que en economía, aún no aprendemos, para La Mirada.(Imagen: Andina)
Juan José Marthans León, economista Pad – escuela de Dirección universidad de Piura, analista que en economía, aún no aprendemos, para La Mirada.(Imagen: Andina)
Por Juan José Marthans

Aún no aprendemos que, sin una visión holística de nuestro país, será imposible que la buena macroeconomía alcance a crear bienestar para todos. Los problemas económicos de hoy no son ajenos a las asimetrías sociales, a la inmadurez y sobre empoderamiento de la clase política, a los intereses de ciertos segmentos gremiales, a nuestra incapacidad de disponer de una adecuada lectura de lo complicado de la geopolítica y a las lecciones que nuestra historia ha dejado, de las cuales no aprendemos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.