Raúl Pérez-Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, habló con El Comercio durante la transmisión especial de “Tenemos que Hablar” por Fiestas Patrias. El ministro consideró que es necesario tener una autoridad como la ATU. Además, señaló que Provías Nacional y Provías Descentralizado pasarían al nuevo Ministerio de Infraestructura, anunciado por la presidenta durante su discurso a la nación.

¿Por qué se dio un discurso tan largo?

El discurso tiene dos momentos. Las casi 79 páginas serán motivo de comentario y opinión, apunta no solo al momento protocolar que amerita un 28 de julio, sino que refleja un documento. La Constitución no dice que uno presente un informe de cumplimiento. Habla, más bien, de un discurso en el sentido completo de la palabra. Si se están planteando muchas metas hacia adelante, el discurso debe ser largo.

El Ministerio de Infraestructura agrupará a otras entidades adscritas a otros ministerios.

Hay mucho países que tienen Ministerio de Infraestructura o un Ministerio de Obra Pública. Chile tiene un Ministerio de Infraestructura. En los últimos 300 años, muchos países han tenido estos ministerios que agruparon gran parte de la obra pública. No es una cosa extraña y apunta a un hecho puntual. Hace poco más de 6 meses, en el caso del MTC, iniciamos un proceso de reorganización. Había un problema serio de investigaciones de corrupción. Es algo que vino ocurriendo de forma reiterativa. Eso nos llevaba a repensar en una nueva forma de organizar el ministerio. Y fue que plantearnos en abril una fusión de todos los programas en uno solo. Con un mejor control de la gestión de los programas, un seguimiento a la transparencia e idoneidad. También un conjunto de normas que permitieran tener un proceso de contratación simple [...] Ahí que descubrimos que muchos ministerios teníamos el mismo problema. Cuando se discutió el Ministerio de Infraestructura, nos pareció razonable. Viene una discusión más fina al momento de presentar el proyecto de ley.

¿Sí se van a desprender algunas oficinas de ministerios para pasar al nuevo Ministerio de Infraestructura?

Sí. En el texto, en el caso del MTC, implica que al Ministerio de Infraestructura se van Provías Nacional y Provías Descentralizado.

TAMBIÉN LEE | Ampliación de deducciones reduciría la recaudación en más de S/1.500 millones al año

¿Creen que haya consenso desde el Congreso para esta propuesta?

Es importante, más allá de si se pueda llegar a aprobar o no el texto. Creo que vale la pena discutir este tema. En nuestro caso, la obra pública representa S/9.000 millones al año. Tenemos casi la mitad de la ejecución de la obra pública en el Ejecutivo. Tenemos problemas no solo con la corrupción que hubo en el pasado, sino también con procesos que se caen con frecuencia. Tenemos procesos con tres o cuatro convocatorias. Yo creo que es salduable que discutamos esto en el marco del proyecto de ley en el Congreso e irán saliendo temas.

¿Cómo cuáles?

Un tema que yo creo se debe mirar es que este nuevo ministerio tenga la posibilidad de contratar directamente un PMO que le permita hacer todo el proceso de la gestión de sus proyectos empaquetados. Si el proyecto es muy grande, que sea un solo proyecto. En la experiencia internacional, cuando uno hace muchas obras, utilizan PMO. En la experiencia europea utilizan PMO para llevar todo el proceso de formulación, estructuración e incluso el tema de obras. Debemos tomar esa experiencia y no tener tantas convocatorias con ese mismo proceso.

Sería un ministerio con mucho poder, por manejar una cartera importante de proyectos. ¿Cómo poner candados para evitar ello?

Sí, ahí lo que debemos hacer es un control concurrente. Debemos mantener ese esquema para que siempre haya una mirada externa de la Contraloría General de la República que genere la preocupación por la transparencia e idoneidad de los procesos y que los comités de selección, que es donde se articulan estas cosas, sepan que tienen una Contraloría que está siempre mirando este tema.

Se ha hablado sobre la fusión de dos ministerios. En El Comercio supimos que algunas de estas carteras serían el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer. ¿Nos podría adelantar de cuáles se trata?

Es un tema que estamos debatiendo al interior del Gobierno y en 30 días se va a presentar la propuesta de estos cuatro ministerios que se van a convertir en dos. Pediría que esperemos a que se defina bien este proceso. La idea es ganar eficiencia.

¿En qué ha quedado la situación con la Línea 2? ¿Han tenido conversaciones con el alcalde al respecto?

No he podido conversar con el alcalde, pero el compromiso que tuvo él -y entiendo que ese es el sentido de su decisión- es retirar el Hábeas Corpus. Se está trabajando ya en los procesos de deliberación de interferencias.

¿Qué opina de una eventual eliminación de la ATU, como lo propone el alcalde?

Yo sí creo que es necesario tener una autoridad como la ATU. El origen de ATU se da por los problemas que habían con la coordinación en materia de transporte urbano en Lima Metropolitana. Sí se necesita una autoridad urbana que vea la problemática tanto de Lima como El Callao. Sí creo en la necesidad de la ATU, pero necesitamos darle a ATU mayor dinamismo porque su rol de concedente a veces se percibe solamente como el rol de quien otorga permisos. Cuando uno mira la evolución de la industria de transporte urbano, es una que tiene mucha conflictividad regulatoria. Uno de los temas que se nos ha delegado vía facultades, es modificar la ley de ATU.

¿Se hará de todas maneras?

Tenemos el texto terminado que, la verdad, iba a ser un decreto supremo. Esto debería estar entrando en discusión en agosto, porque debemos presentarlo al consejo de coordinación ministerial y tener las discusiones respectivas. Ya hay conversaciones con el MEF. Me imagino que en la primera quincena de setiembre ya deberíamos tener la modificación de ATU. Buscaremos que ATU tenga un rol más claro. Por ejemplo, el negocio de transporte urbano en el mundo tiene un componente de subsidio. De hecho, la ley de ATU habla de subsidio. Sin embargo, nunca se le ha dado contenido a eso. Una de las cosas que quiere hacer la ley es darle ese contenido. Necesitamos fortalecer ATU y también crear más ATU en otras ciudades del Perú.

Respecto a los proyectos de ley para formalizar el taxi colectivo en Lima, ¿el Ejecutivo observaría estas iniciativas?

Cuando uno mira la problemática del taxi colectivo, fuera de Lima hay una serie de rutas que no está cubierta por buses. Hay una demanda que no está siendo satisfecha. Por lo tanto, tiene sentido que existan algunas rutas de colectivos específicas y controladas. De hecho, hicimos un planteamiento hace poco de que son como 78 rutas a nivel nacional. Son rutas cortas que tienen a lo más 250 kilómetros de distancia y no continúa. Si uno mira el caso de Lima, en realidad desde el lado formal no hay un problema de oferta. Entonces no se justifica.

Si se plantea para Lima, ¿se observará esta iniciativa?

Sí. Lima no necesita de taxis colectivos. La contrareforma en el país es no seguir utilizando el transporte urbano como una gran esponja que absorba el desempleo en algunas entidades. Lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a precarizar el transporte.