El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Erfurt Castillo Vera como nuevo ministro de Educación (Minedu). El acto ceremonial ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

De esta manera, Castillo Vera formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza Denisse Miralles.

Como se recuerda, José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente del Congreso, y por consiguiente del Perú, el pasado 18 de febrero, un día después de que el Parlamento aprobara la censura del exmandatario José Jerí.