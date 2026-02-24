Resumen

Erfurt Castillo Vera es el nuevo ministro de Educación. (Foto: Presidencia)
El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Erfurt Castillo Vera como nuevo ministro de Educación (Minedu). El acto ceremonial ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

