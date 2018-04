Especialistas cuestionan aumento de licencia por paternidad

La propuesta legislativa para incrementar de 4 a 10 días la licencia por paternidad para los trabajadores de los sectores público y privado, es un insuficiente y no ayuda a fomentar la formalización en el mercado laboral, señalaron especialistas consultados por El Comercio.

Al igual que la Comisión de Trabajo del Congreso, la Comisión de la Mujer aprobó este miércoles un dictamen que plantea la ampliación de la licencia por paternidad. Con esto, la iniciativa quedó lista para ser debatido y votado en el pleno.

"Me parece una buena medida en el sentido humano a los trabajadores, pero si queremos avanzar en la formalización laboral, la propuesta no ayuda", dijo Germán Lora.

El abogado laboralista señaló que el dictamen, que reúne las iniciativas de las congresistas Úrsula Letona y Ana María Choquehuaca, complica las relaciones laborales y resulta poco atractivo para los empleadores que buscan la formalización de sus trabajadores.

"Para los trabajadores ya existen más de 15 tipos de licencia en el Perú. Si se cargan con mayores obligaciones laborales a las empresas, no vamos avanzar. Hay que recordar que esta iniciativa es una extensión de la ley vigente de la licencia por paternidad [Ley Nº 29409], por tanto los costos por los días no laborados serán trasladados al empleador", sostuvo Lora.

En la misma línea, Jorge Toyama, socio del Estudio Miranda & Amado Abogados, dijo que la propuesta legislativa es "insuficiente" y consideró que se debe buscar la creación de un régimen general para atender la carga familiar.

"Más que extender la licencia por paternidad, creo que lo fundamental es trabajar en el diseño de una norma general de responsabilidad familiar. Con esto se puede establecer una bolsa de días, y tanto el padre como la madre podrán elegir la mejor manera para atender a su hijo", refirió Toyama.

Una opinión similar tuvo Lora. "En la línea de buscar una relación laboral no tan cargada entre trabajadores y empleadores, se deben buscar mecanismos más creativos. Creo que se puede trabajar una norma para que los 80 o 100 días que puedan darse como licencia sean compartidos entre ambos cónyuges", añadió.

DEFIENDE LA PROPUESTA

La congresista Cecilia Chacón, presidente de la Comisión de la Mujer, señaló que la aprobación de la propuesta es adecuado y pertinente debido a la importancia del rol que debe asumir el padre en la educación de un hijo desde el momento de su nacimiento.

Consideró, además, que la norma no va en contra de la formalización laboral. "La alta informalidad de los trabajadores responde a una serie problemas en el país. No creo que esta propuesta sea una de las razones para que no avanzar en la formalización", sostuvo a este Diario.

En relación a los sobrecostos que la norma va a generar en las empresas, la parlamentaria dijo que la "discusión continuará en el Congreso y cualquier aporte es positivo".