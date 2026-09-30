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Resumen

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Foto: GEC.
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Por Melissa Rodríguez Enciso

En el encuentro “Agenda de reformas prioritarias para el Perú”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), se planteó crear un consejo independiente para evaluar el desempeño de los gobiernos regionales y locales en el cierre de brechas de servicios públicos. La evaluación mediría la cobertura y calidad de los servicios, además de los recursos ejecutados, explicó Paola Bustamante, directora de Hágase Instituto y exministra de Desarrollo e Inclusión Social.

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