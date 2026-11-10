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El Estado y el sector privado atienden alrededor de 700 puntos críticos ante El Niño, informó el ministro Marco Vinelli. Foto: ANA.
El Estado y el sector privado atienden alrededor de 700 puntos críticos ante El Niño, informó el ministro Marco Vinelli. Foto: ANA.
Por Melissa Rodríguez Enciso

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y el sector privado están atendiendo alrededor de 700 de los 1.800 puntos críticos identificados para enfrentar el fenómeno de El Niño.

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