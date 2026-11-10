El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales y el sector privado están atendiendo alrededor de 700 de los 1.800 puntos críticos identificados para enfrentar el fenómeno de El Niño.

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Consultado por El Comercio sobre las intervenciones con apoyo privado y los puntos pendientes, Vinelli señaló que el tiempo disponible limitó la atención.

“Hay una cantidad enorme de puntos críticos que, por un tema de tiempo, […] no se están o no se estarían atendiendo en esta temporada”, sostuvo.

Vinelli indicó que las empresas participan en trabajos en Arequipa, Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, adicionales a los priorizados por el Ejecutivo. También mencionó intervenciones de los gobiernos regionales y locales.

Respecto de los trabajos en marcha, sostuvo que algunos concluirían antes del 30 de noviembre y otros durante los primeros días de diciembre.

Las declaraciones se produjeron durante la presentación de “Reporta tu emergencia”, una herramienta de Yape desarrollada en alianza con el Midagri para recibir información ciudadana sobre eventos asociados al fenómeno.

Marco Vinelli, titular del Midagri, y Raimundo Morales, CEO de Yape, presentaron una herramienta para reportar emergencias asociadas a El Niño.

Avance de las intervenciones y reorganización

El titular del Midagri situó en 85% el avance físico de los trabajos que ejecuta el Gobierno y reiteró que se destinaron más de S/2.000 millones para enfrentar los impactos de El Niño.

Sobre la ejecución financiera, explicó que los desembolsos se realizan conforme avanzan las intervenciones y se presentan las valorizaciones correspondientes.

“Uno hace un contrato para descolmatar un río y no paga el 100% a la firma del contrato. Puede otorgar algún tipo de adelanto del 10% y cuando va avanzando, se van haciendo las valorizaciones correspondientes. Cuando termina el trabajo, recién se paga el 100% que se ha contratado”, señaló.

Asimismo, anunció que desde el inicio del próximo año se realizará un seguimiento continuo a la ejecución de los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres.

“Estamos convocando y teniendo reuniones de coordinación con las autoridades entrantes para poder transmitirles las capacitaciones necesarias para que ellos puedan tomar también decisiones a partir del 1 de enero, cuando ellos asuman sus funciones”, añadió.

Sobre la reorganización del sector, Vinelli informó que la propuesta final deberá presentarse durante la primera semana de diciembre. Precisó que el proceso comprende al Midagri y a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y aseguró que no afectará la atención de las emergencias por El Niño.

“Tenemos hasta la primera semana de diciembre para presentar la propuesta final”, afirmó.

El ministro señaló que en los siguientes meses se enfocarán en procesos de reorganización de otras entidades del sector, como el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Seguro agrario y abastecimiento

Vinelli también informó que el valor contratado del Seguro Agrario Catastrófico para la campaña 2026-2027 supera los S/2.000 millones en posibles indemnizaciones ante desastres.

Explicó que la póliza contempla una indemnización de S/1.000 por hectárea afectada y que su finalidad es proporcionar recursos a los pequeños agricultores ante la pérdida de sus cultivos. “No es un seguro que cubre los costos de producción”, precisó.

El funcionario señaló que el contrato ya estaba firmado cuando asumió la gestión, por lo que descartó modificar la póliza vigente. Sin embargo, indicó que se podrán evaluar mejoras para las siguientes campañas, especialmente para acelerar la atención y el pago a los productores afectados.

Respecto del abastecimiento, sostuvo que, hasta el momento, no se había registrado una alteración en los volúmenes de alimentos que ingresan a Lima, que ubicó entre 8.000 y 10.000 toneladas diarias.

Vinelli informó que el Gobierno compró 77 puentes Bailey para responder a posibles interrupciones del tránsito ante El Niño. Foto: GEC / Julio Reaño. / Julio Reaño

Para responder a posibles interrupciones de carreteras y puentes, informó que el Gobierno compró 77 puentes Bailey. También indicó que se está ubicando maquinaria en lugares expuestos a desbordes para recuperar la transitabilidad en caso de una emergencia.

El ministro añadió que se monitorean las siembras y las cosechas para identificar posibles afectaciones a la oferta de alimentos. Explicó que los cultivos sembrados en octubre y noviembre llegarán a los mercados entre enero y marzo del próximo año.

“Hasta el día de hoy, todo viene de manera regular. Si ocurre un cambio, avisaremos inmediatamente”, aseguró.