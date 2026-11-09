Estados Unidos está apostando por un cambio en su enfoque de inversión en el Perú y orientar sus capitales a proyectos de distinta índole, principalmente de infraestructura. En esa línea, ya tiene en la mira al menos cuatro iniciativas en las que busca colocar capital.

“En este momento estamos viendo cuatro proyectos donde vamos a invertir. Uno está próximo a cerrarse, así que no puedo dar detalles al respecto. Pero hemos cambiado nuestra manera de hacer inversión en un país”, señaló Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú.

Los sectores de interés del país norteamericano son infraestructura, tecnología, telecomunicaciones, minería y textiles. A juicio del embajador, actualmente existen condiciones favorables para impulsar las inversiones directas, como el liderazgo y la estabilidad macroeconómica.

Conversaciones para reducir aranceles

De otro lado, se pronunció sobre la aplicación de aranceles a distintos países, entre ellos el Perú, y las conversaciones en marcha para reducirlos. Al respecto, justificó estas medidas como una forma de “aplanar la cancha” frente a las distorsiones económicas globales que se generan a través del comercio internacional, refirió.

El embajador estadounidense Bernie Navarro reveló que las conversaciones para reducir los aranceles a Perú se mantienen y confirmó la fecha de la llegada del buque hospital USNS Comfort.

“Se está conversando con la United States Trade Representative (USTR) para ver cómo llegar a un acuerdo para bajar los aranceles al 10%. Si todas las herramientas están ahí para bajar aún más, yo, como embajador, voy a abogar. Están trabajando todos los días y creo que hay conversaciones muy productivas para llegar, por lo menos, al ‘baseline’ del 10%”, señaló.

Llegada del buque hospital USNS Comfort

Navarro también anunció la fecha de llegada del buque hospital USNS Comfort, que brindará atención ante las emergencias que puedan ocasionarse por la presencia del fenómeno de El Niño. Según declaró, debido al adelanto de las lluvias, la nave llegará a mediados de enero del próximo año.

“Iba a ser en febrero, pero sabemos que el problema venía antes, así que lo estamos haciendo del 14 al 24 de enero. Son varios días, pues casi siempre un buque de esa envergadura pasa tres días. Lo hemos alargado para apoyar en el norte del país con cualquier problema de emergencia. El buque tiene 1.000 camas y es un centro de emergencia”, mencionó.