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El embajador estadounidense Bernie Navarro reveló que las conversaciones para reducir los aranceles a Perú se mantienen y confirmó la fecha de la llegada del buque hospital USNS Comfort.
El embajador estadounidense Bernie Navarro reveló que las conversaciones para reducir los aranceles a Perú se mantienen y confirmó la fecha de la llegada del buque hospital USNS Comfort.
Por Maritza Saenz

Estados Unidos está apostando por un cambio en su enfoque de inversión en el Perú y orientar sus capitales a proyectos de distinta índole, principalmente de infraestructura. En esa línea, ya tiene en la mira al menos cuatro iniciativas en las que busca colocar capital.

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