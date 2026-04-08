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Una transmisión en directo muestra a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, hablando tras una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, en Nueva York, el 18 de marzo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
Una transmisión en directo muestra a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, hablando tras una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, en Nueva York, el 18 de marzo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Redacción EC

Ante el temor de que la guerra contra Irán avive la inflación en Estados Unidos, funcionarios de la Reserva Federal (Fed) consideraron la posibilidad de elevar las tasas de interés, según minutas del mes pasado.

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