Ante el temor de que la guerra contra Irán avive la inflación en Estados Unidos, funcionarios de la Reserva Federal (Fed) consideraron la posibilidad de elevar las tasas de interés, según minutas del mes pasado.

Borradores de reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto, con fecha del 17 y 18 de marzo, evidenciaron la posición de los funcionarios en medio de debates sobre posibles escenarios tras el desarrollo del conflicto en Oriente Medio.

La mayoría de responsables estaban pendientes de la duración de la guerra y cómo perjudicaría al mercado laboral, principal argumento para justificar tasas de interés más bajas.

Por otro lado, otro grupo destacó el riesgo para la inflación, lo que podría justificar la subida de tasas: “Algunos participantes juzgaron que había razones de peso para una descripción doble de las futuras decisiones del comité sobre las tasas de interés en la declaración posterior a la reunión, que reflejara la posibilidad de que los ajustes al alza del rango objetivo para el tipo de fondos federales podrían ser apropiados si la inflación se mantuviera en niveles superiores al objetivo”, se lee en los borradores.

Las minutas enfatizaron la preocupación de la “gran mayoría” de funcionarios que creyeron que tomaría más tiempo retornar la inflación al objetivo inicial del 2 % que la Fed previó. Las referencias oscilaban entre el 3,5 % y el 3,75 %.

Efectos de la guerra contra Irán

Desde que iniciaron los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero, pasaron tres semanas hasta que tuvo lugar la reunión del Comité de la Fed. En ese lapso, los costos en materia energética se elevaron sin control, lo que presionó el alza de la inflación y amenazó con frenar el crecimiento de la economía en Washington.

“La gran mayoría de los participantes juzgaron que los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el empleo eran elevados, y la mayoría de los participantes señalaron que estos riesgos habían aumentado con los acontecimientos en Medio Oriente”, agregan los borradores.

Según proyecciones publicadas tras los encuentros, los encargados destacaron la expectativa de un recorte de las tasas de interés en 2026, sin modificaciones a sus proyecciones de diciembre. Sin embargo, inversores se mantienen escépticos de que la Fed concrete recorte alguno.

Gran parte de funcionarios también esperaban que la tasa de desempleo no sufra mayores cambios, pero con un sesgo hacia la baja: “En particular, muchos participantes advirtieron que, en la situación actual de bajas tasas de creación neta de empleo, las condiciones del mercado laboral parecían vulnerables a perturbaciones adversas”.

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