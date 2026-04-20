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El dictamen del Supremo afecta a los llamados gravámenes “recíprocos” impuestos por el republicano a los socios comerciales de la mayor economía del mundo con el objetivo de “reducir el déficit comercial”. (Foto: AFP)
El dictamen del Supremo afecta a los llamados gravámenes “recíprocos” impuestos por el republicano a los socios comerciales de la mayor economía del mundo con el objetivo de “reducir el déficit comercial”. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos comenzará este lunes el proceso de reembolso de unos 166.000 millones de dólares cobrados ilegalmente en aranceles anulados en febrero por el Supremo, en una decisión que invalidó una parte central del esquema de gravámenes del presidente Donald Trump.

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