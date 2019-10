En la semana desde el lunes 30 de setiembre y viernes 4 de noviembre el panorama económico nacional estuvo marcado por el nombramiento de María Antonieta Alva como titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, se anunció la venta de Luz del Sur a una firma asiática.

1. María Antonieta Alva juró como titular del Ministerio de Economía y Finanzas

El presidente de la República, Martín Vizcarra, tomó juramento a María Antonieta Alva Luperdi como la nueva ministra de Economía y Finanzas (MEF) del gabinete presidido por Vicente Zeballos.

Alva es bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico y su cargo más reciente fue como Directora General de Presupuesto Público del MEF.

Anteriormente también fue asesora en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Cuenta con estudios en la Universidad de Georgetown y una Maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard.

2. Agencia calificadora Moody’s rebaja su proyección de crecimiento para el país

Para la agencia calificadora Moody’s, la actividad económica peruana crecería en el 2019 en 2% en lugar de 2,7% como lo estimaba. Esto debido a que la crisis política local afectaría aún más la confianza de los empresarios.

Mientras que la inversión privada se vería afectada, la inversión pública se paralizaría, según Moody’s.

Asimismo, la expectativa de la agencia es que el grado de inversión del país se mantenga resiliente ante la crisis política. Pero, de no superarla, la perspectiva económica considerada como “frágil”, podría cambiarse a negativa.

3. Precio del dólar osciló entre los S/3,37 y S/3,39 durante la semana

El tipo de cambio cotizó a S/3,37 el lunes pasado, luego de la presentación de la cuestión de confianza por parte del entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

Sin embargo, un día después de la disolución del Congreso, el tipo de cambio cotizó a S/3,39, su pico más alto durante la semana.

El economista principal de la Unidad de Análisis Económico de El Comercio, Luis Fernando Alegría, explicó que la crisis política tuvo un impacto reducido en el tipo de cambio. El martes, por ejemplo, se registró una ligera subida, pero ajena a factores locales.

4. Sempra Energy vendió Luz del Sur a firma China

Sempra Energy anunció el lunes pasado la firma de un acuerdo con China Yangtze Power International Co. Limited (CYP) para vender su participación accionaria en Luz del Sur, que representa el 83,6% de la empresa distribuidora de electricidad más grande del Perú.

El valor pactado entre ambas compañías asciende a $3.590 millones.

Esta transacción también incluiría su participación en Tecsur S.A., empresa que proporciona servicios de construcción e infraestructura eléctrica a Luz del Sur y a terceros, e Inland Energy S.A.C., el negocio de generación de Luz del Sur.

5. Corte de EE.UU. desestima demanda contra Perú por “bonos del guano”

La Corte del Distrito Central de California, en Estados Unidos, desestimó una demanda interpuesta por Beni Atoori en contra del Perú por US$907 millones.

El demandante buscaba el pago de un bono emitido el 18 de mayo de 1875, denominado Certificate of Indebtedness of Perú, cuyo valor se estimaba en US$ 907 millones más intereses devengados.

Sin embargo, de acuerdo al ordenamiento jurídico, existe la posibilidad de que Beni Atoori impugne esta sentencia.