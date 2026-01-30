¿La industria de la moda de Latinoamérica puede competir con la de Asia? Esto dicen los especialistas

En el marco de Colombiatex, se realizó el panel Encadenamientos latinoamericanos, que reunió a Fabio Covolan, director general de Canatiba (Brasil); Nelson Aristizábal, presidente de Aritex de Colombia; y Guillermo Criado, gerente general comercial de TEKS/Manufacturas Eliot, quienes analizaron los principales desafíos y oportunidades para que la industria de la moda en América Latina avance hacia un modelo más integrado y competitivo.

Desde sus experiencias empresariales, los ejecutivos coincidieron en que la región cuenta con capacidades productivas relevantes, pero que la falta de articulación entre países limita su capacidad para competir frente a Asia.

Los panelistas señalaron que, a diferencia de China y otros países asiáticos que operan como ecosistemas integrados, en América Latina la cadena de valor sigue fragmentada. En ese contexto, subrayaron que Brasil y Colombia concentran buena parte de la producción textil y de confección, mientras que países como Perú han desarrollado una fuerte vocación exportadora ante la ausencia de un mercado interno robusto.

Indicaron que este perfil exportador ha permitido a las empresas peruanas ganar eficiencia, disciplina productiva y experiencia en mercados internacionales, aprendizajes que pueden complementar las capacidades de otros países de la región.

El panel Encadenamientos latinoamericanos puso en el centro del debate la necesidad de articular capacidades entre países de la región para exportar productos de mayor valor agregado y competir en mercados globales.

Velocidad, cercanía y valor agregado como ejes de competitividad

Uno de los principales consensos del panel fue que la velocidad se ha convertido en un factor decisivo para competir. Los ejecutivos coincidieron en que la cercanía geográfica de América Latina con mercados como Estados Unidos y Centroamérica representa una ventaja frente a Asia, siempre que se traduzca en menores tiempos de producción y entrega. Advirtieron que una empresa que no responde con rapidez puede perder oportunidades comerciales y que la digitalización debe formar parte de la estrategia para escalar operaciones y acceder a nuevos mercados.

Asimismo, destacaron que la región tiene la posibilidad de avanzar hacia un mayor valor agregado si logra integrar verticalmente su cadena productiva. Señalaron que exportar productos terminados, y no solo insumos, es clave para sostener el empleo, generar volumen y construir marcas con mayor posicionamiento internacional. En ese sentido, coincidieron en que la cooperación entre empresas de distintos países es fundamental para alcanzar escala y eficiencia.

Los ejecutivos coincidieron en que la velocidad de respuesta y la integración de la cadena productiva regional son factores clave para reducir la dependencia de Asia y ganar competitividad en la industria de la moda latinoamericana.

La sostenibilidad también fue un eje central del diálogo. Los panelistas resaltaron que América Latina tiene una ventaja estructural al concentrar procesos productivos dentro de su propio territorio, lo que permite reducir la huella ambiental frente a cadenas largas basadas en Asia.

Coincidieron en que este atributo debe ser mejor comunicado al consumidor final, junto con prácticas responsables en el uso de agua, energía y certificaciones, como parte del valor diferencial de la moda latinoamericana.

Finalmente, advirtieron que las barreras normativas y las reglas de origen continúan siendo un obstáculo para el comercio intrarregional. Coincidieron en que es necesario un mayor trabajo conjunto entre empresas y gobiernos para facilitar el intercambio de insumos y productos terminados, y avanzar hacia un modelo de encadenamientos regionales que permita a América Latina competir en escala, velocidad y sostenibilidad en los mercados globales.