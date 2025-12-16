Los ciudadanos europeos consideran estratégico reforzar la relación con China y reclaman una actitud más firme ante Estados Unidos y las grandes compañías tecnológicas. Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘European Tech Insights 2025’ desarrollado por el Center for the Governance of Change de IE University.

MÁS INFORMACIÓN: Wall Street abre rojo y el Dow Jones baja 0,12%

Este observatorio anual, que analiza la opinión pública en 10 países europeos, refleja un incremento de 15 puntos en el interés de los europeos por estrechar los lazos con China desde 2023. El informe retrata un continente abierto a la innovación que exige que el progreso tecnológico se mantenga anclado en valores humanos y comprometido con el bienestar social, y que apuesta por una Europa más autónoma en el escenario internacional. Entre las principales conclusiones, destacan:

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El apoyo a una relación más estrecha con China sube 15 puntos desde 2023, y más de un tercio de los europeos pide una postura más firme frente a EE.UU. y las grandes tecnológicas.

El 71% prefiere destinar fondos públicos a educación y salud en lugar de reforzar la competitividad en inteligencia artificial.

Un 51,5% considera que la tecnología acerca a las personas.

El 53% rechaza aumentar el gasto en defensa si reduce la inversión en proyectos sociales.

El 90% prefiere trabajar con un jefe humano imperfecto a reportar a la inteligencia artificial, y el 77% rechaza utilizar IA en la educación infantil.

El 72% considera que los datos sensibles deben almacenarse únicamente en servidores europeos.

“Comprender cómo la tecnología está transformando la sociedad se ha convertido en un imperativo estratégico. En el CGC analizamos el impacto de las nuevas tecnologías en los sistemas políticos, las condiciones de prosperidad económica, la defensa y la seguridad, en colaboración con instituciones, organismos y empresas de sectores clave, y con el foco puesto en un actor decisivo: la ciudadanía. Solo un público informado y críticamente comprometido puede garantizar que el cambio tecnológico fortalezca nuestro futuro colectivo. El European Tech Insights Report, en el que trabajamos cada año, refleja esta convicción”, destacó Irene Blázquez Navarro, Directora del Center for the Governance of Change de IE University (CGC).

Por su parte, Carlos Luca de Tena, Director Ejecutivo del Center for the Governance of Change de IE University agregó que “los europeos envían un mensaje con matices: abrazan el progreso tecnológico siempre que no comprometa su seguridad o su protección social. El informe confirma que los ciudadanos europeos quieren promover una innovación que sirva a las personas y la sociedad, que refuerce la capacidad del continente para actuar con independencia en el ámbito global”.

PUEDES VER: El dólar cae en su primera sesión tras triunfo de José Antonio Kast en Chile

El informe también reveló que los ciudadanos europeos muestran un respaldo firme a los avances tecnológicos si contribuyen a promover la inclusión y el bienestar social. El 22% considera que la competitividad debe ser el objetivo principal de Europa en este terreno, mientras que el 42% prioriza la seguridad y la resiliencia, y un 36% la inclusión.

Una amplia mayoría, el 71%, prefiere destinar fondos públicos a educación y sanidad en lugar de invertirlos en mejorar la competitividad en inteligencia artificial. Los europeos concluyen que la tecnología adquiere valor si mejora el bienestar social.

Por otro lado, los europeos reclaman un desarrollo responsable y ético de la inteligencia artificial. El informe mostró un rechazo generalizado a su uso en ámbitos que exigen criterio ético. El 77% rechaza su uso en la educación de los niños, el 81% no confiaría en ella para gestionar sus finanzas y el 90% prefiere acudir a un responsable humano antes que uno automatizado. Los investigadores del CGC señalan que estos resultados reflejan “una demanda de tecnologías que respeten los valores humanos y la rendición de cuentas”.

En un contexto geopolítico cambiante, los europeos consideran a EE.UU. como un aliado estratégico y se muestran cada vez más abiertos a reforzar relaciones institucionales y empresariales con China. El interés en promover el acercamiento a China ha crecido 15 puntos desde 2023, y representa un 39% en los ciudadanos menores de 25 años.

Los autores del informe de IE University confirmaron, asimismo, que casi cuatro de cada diez ciudadanos consideran que Europa debe reafirmar su posición internacional ante la influencia de EE.UU. y las grandes tecnológicas. Según los autores del informe, esta posición refleja una Europa segura de sí misma y autónoma en la escena internacional.