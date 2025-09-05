Christian Silva
Exministro de Hacienda de Bolivia: “Es un Estado quebrado, no tiene recursos para seguir siendo líder de su economía”
El exministro de Hacienda de Bolivia, Luis Carlos Jemio, conversó con El Comercio sobre la situación de su país, que en octubre será escenario de una segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente boliviano. Los retos son la estabilización económica y la apertura del mercado enfocado en las exportaciones. Además, el siguiente gobierno de Bolivia enfrentaría un ajuste fiscal de cara al siguiente año.

