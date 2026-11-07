Por Redacción EC

En octubre, la expectativa de las empresas sobre la economía a 3 meses se ubicó en 49,5 puntos, mostrando un descenso frente al indicador de setiembre (56,8%) y regresando al tramo pesimista, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

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