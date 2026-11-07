En octubre, la expectativa de las empresas sobre la economía a 3 meses se ubicó en 49,5 puntos, mostrando un descenso frente al indicador de setiembre (56,8%) y regresando al tramo pesimista, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Cabe recordar que el último mes en que el indicador se había ubicado en tramo pesimista fue en mayo de este año, con un puntaje de 46,21.

Asimismo, de acuerdo con la Nota de Estudios del BCR del 6 de noviembre, los 12 indicadores sobre expectativas para los siguientes meses también muestran una caída.

En ese sentido, las expectativas sobre la economía a 12 meses pasó de 67,6 a 63,1 puntos; lo que esperan las empresas sobre su sector a 3 meses cayó a 51,9 puntos y a 12 meses disminuyó a 62,4 puntos.

En el caso de la situación de la empresa, las expectativas a 3 meses cayeron en octubre a 53,8 puntos y el indicador a 12 meses se contrajo 65,7 puntos.

De igual manera ocurre con las expectativas en la contratación de personal a 3 meses (54,9 puntos) y a 12 meses (62,3), las de inversión de las empresas a 3 meses (54,8) y a 12 meses (64,2).

Por otro lado, el indicador del nivel de producción de las empresas mejoró (60,3 puntos), pero disminuyó la situación del negocio (57,3), el nivel de ventas (57,9) y el nivel de demanda respecto con respecto a lo esperado (47,3).

Expectativas empresariales a octubre. (Imagen: BCR)

Sectorial y regional

Respecto a la expectativa a 3 meses, desde las empresas de construcción se observa un descenso de 53,3 puntos en setiembre a 47,5 en octubre. Junto con este sector, las expectativas desde comercio (48,5) y servicios (49,4) se ubican en el tramo pesimista.

Además, en el caso de la construcción, las expectativas del sector en cuanto a demanda a meses también cayó al tramo pesimista, posicionándose en 42,5 puntos. La expectativa de inversión en el sector se ubicó en 47,4 puntos.

A nivel regional, las expectativas empresariales sobre la economía a 3 meses disminuyeron en la zona norte (40,6 puntos), centro (44) y sur (41,5) del país, ubicándose en el tramo pesimista.

En cambio, la zona oriente registró un crecimiento en su expectativa (72).